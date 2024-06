I "Mi piace" privati di X disponibili gratis per tutti gli utenti?

Secondo quanto riportato dal sito di The Verge, una funzione legata alla privacy finora esclusiva per i sottoscrittori di abbonamenti a pagamento, sarà disponibile per tutti gli utenti di X. Stiamo parlando della possibilità di rendere privata la scheda dei “Mi piace” che, già entro oggi 12 giugno 2024, potrebbe diventare accessibile a chiunque.

Stando a quanto sostenuto da Haofei Wang, direttore tecnico del social network, giusto qualche mese fa, alcuni utenti hanno subito comportamenti inappropriati da altri profili proprio a causa delle loro preferenze. In questo caso, Wang aveva lasciato intuire la possibilità di rendere disponibile questa funzionalità a tutti gli utenti.

Proprio qualche ora fa, lo stesso direttore tecnico, ha pubblicato un tweet che per molti è un chiaro indizio.

launching something today — Enrique (@enriquebrgn) June 11, 2024

“Stiamo lanciando qualcosa oggi” ma di cosa sta parlando?

La scheda dei “Mi piace” privati potrebbe diventare accessibile a tutti entro poche ore

La possibilità di nascondere i Mi piace, secondo quanto affermato da Enrique Barragan, ingegnere informatico senior presso X, non impedirà agli utenti di vedere a chi sono piaciuti i propri tweet ma, tale statistica, resta di fatto solo un numero, rendendo impossibile capire quale persona specifica ha interagito con il contenuto.

Riguardo l’impostazione che rende i Mi piace privati si è espresso anche lo stesso Elon Musk. Rispondendo all’articolo di The Verge, il proprietario di X ha voluto chiarire la sua posizione su questo tema, affermando: “È importante che chiunque possa mettere mi piace a un post senza essere attaccato per averlo fatto“.

Important to allow people to like posts without getting attacked for doing so! https://t.co/3O1bG7wIGe — Elon Musk (@elonmusk) June 11, 2024

La funziona relativa ai Mi piace privati è stata introdotta sulla piattaforma a settembre 2023.

Questa non è l’unica novità recente che riguarda il social network una volta noto come Twitter. Di recente, infatti, la piattaforma ha effettuato dei cambiamenti per quanto riguarda le politiche sui contenuti per adulti.