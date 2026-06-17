I puntini anti mal d’auto di Apple funzionano davvero?

Leggere messaggi, navigare sui social o lavorare al computer durante un viaggio in auto provoca nausea a milioni di persone.

Il fenomeno, noto come cinetosi o mal d’auto, esiste da quando esistono i veicoli, ma si è aggravato con la diffusione degli smartphone. Apple ha cercato di affrontarlo con Indicatori di movimento nei veicoli, funzione introdotta in iOS 18.

Un test approfondito pubblicato da The Verge suggerisce che la funzione non sia un semplice esperimento, ma uno strumento capace di produrre benefici concreti. Vale la pena capire come funziona e cosa aspettarsi dal suo utilizzo.

Il problema e la soluzione: come funziona la tecnologia

La cinetosi nasce da un conflitto fisiologico ben documentato. Guardando uno schermo in auto, gli occhi percepiscono un ambiente stabile mentre l’orecchio interno rileva accelerazioni, frenate e curve. Il cervello riceve segnali contrastanti e risponde con nausea, vertigini e affaticamento. Più gli schermi diventano grandi e usati, più il problema si amplifica.

Apple affronta il conflitto con un approccio sorprendentemente semplice. La funzionalità Indicatori di movimento nei veicoli sfrutta accelerometri e giroscopi già presenti nell’iPhone e nell’iPad per rilevare in tempo reale i movimenti del veicolo. Quando il sistema riconosce un’accelerazione laterale, una frenata o un cambio di direzione, visualizza piccoli punti animati lungo i bordi dello schermo che si muovono nella stessa direzione delle forze percepite dal corpo. L’utente continua a leggere o usare le app normalmente, ma riceve anche un riferimento visivo coerente con il movimento reale.

I punti occupano uno spazio minimo e non interferiscono con nessuna applicazione. Nessun hardware aggiuntivo, nessun accessorio: Apple usa in modo diverso tecnologie già attive per decine di altre funzioni del dispositivo.

I risultati del test: benefici reali, non psicologici

La prova sul campo descritta da The Verge è particolarmente significativa perché condotta da Victoria Song, soggetta al mal d’auto fin dall’infanzia.

Leggere articoli, usare app social e lavorare sul dispositivo durante i tragitti è diventato notevolmente più tollerabile. L’effetto positivo si è mantenuto costante per diversi mesi di utilizzo, escludendo una semplice risposta psicologica.

La funzione non elimina completamente i sintomi in ogni situazione. Strade tortuose, accelerazioni brusche o lunghi percorsi possono continuare a generare disagio. La sensibilità alla cinetosi varia da persona a persona e alcuni utenti potrebbero ottenere benefici limitati. La funzione di Apple riduce il disallineamento sensoriale, ma non azzera tutte le cause fisiologiche del problema.

Perché questa funzione diventerà sempre più rilevante

La rilevanza di soluzioni simili cresce insieme all’evoluzione dell’automobile moderna.

I costruttori stanno progettando abitacoli sempre più orientati all’intrattenimento digitale, mentre i sistemi avanzati di assistenza alla guida consentono ai passeggeri di dedicare più attenzione agli schermi. Nei veicoli semi autonomi o autonomi del prossimo futuro, poter leggere, lavorare o guardare contenuti durante il viaggio sarà una caratteristica fondamentale dell’esperienza d’uso.

Diverse case automobilistiche stanno già sperimentando illuminazione adattiva, sedili intelligenti e sistemi visivi dedicati per contrastare il motion sickness. Indicatori di movimento nei veicoli proposto da Apple dimostra che anche uno smartphone può contribuire concretamente alla soluzione, trasformando una teoria scientifica consolidata in uno strumento pratico, discreto e accessibile a chiunque abbia un iPhone aggiornato.