IceDrive Pro III, spazio gigantesco a prezzo mini

Stai cercando un cloud che ti metta disposizione un enorme spazio per conservare al sicuro i file e documenti a cui tieni di più? Puoi contare sull’assoluta affidabilità e convenienza di IceDrive. Oggi ti parliamo di un piano particolarmente allettante sia dal punto di vista delle funzionalità che da quello economico. Il piano Pro III, da ben 3 Terabyte di spazio, è disponibile in abbonamento annuale a soli 120 Euro. Un prezzo che gode di un buono sconto, visto che il servizio a prezzo pieno costa 144 Euro.

Ti consigliamo di approfittare immediatamente di questa super promozione. IceDrive è una delle aziende più affidabili sul mercato dei cloud storage. Se hai bisogno di tanto spazio per i tuoi file, non lasciarti sfuggire questa occasione.

I benefici di Pro III di IceDrive

Pro III offre la massima garanzia di sicurezza grazie alla crittografia end to end: grazie a questa caratteristica, IceDrive non ha accesso ai tuoi file o alle tue chiavi di crittografia. A questo si aggiunga l’enorme spazio che permette il trasferimento di file anche di grandi dimensioni in maniera semplice e veloce. L’accesso è garantito da qualsiasi dispositivo tu voglia.

Hai bisogno di spazio minore o maggiore? Nessun problema. IceDrive, infatti, ti mette a disposizione altri due pacchetti:

IceDrive Pro I : 1 Terabyte di spazio al costo di 59 Euro in abbonamento annuale (al posto di 72 Euro)

: 1 Terabyte di spazio al costo di 59 Euro in abbonamento annuale (al posto di 72 Euro) Ice Drive Pro X: 10 Terabyte di spazio al costo di 299 Euro in abbonamento annuale (al posto di 360 Euro)

Il servizio offre grandi quantità di larghezza di banda per garantire che i tuoi servizi non vengano mai interrotti, indipendentemente dalla frequenza con cui utilizzi lo spazio di archiviazione cloud. Da segnalare anche la impeccabile protezione della password, con il quale controlli l’accesso ai tuoi file condivisi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.