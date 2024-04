Prima scheda SD da 4 Terabyte: è di Western Digital SanDisk

Durante un evento in corso a Las Vegas, incentrato sulle tecnologie di broadcasting, Western Digital ha presentato le versioni più aggiornate dei suoi supporti di memoria.

In un altro articolo abbiamo parlato delle differenze tra schede micro SD in commercio. A parte la capacità (se si prevedesse la memorizzazione di file multimediali ad alta risoluzione, come video in 4K, si potrebbe aver bisogno di una scheda capiente…), quando di sceglie una scheda SD è opportuno selezionare supporti in grado di garantire un accesso rapido ai dati. Si pensi alla registrazione di video in alta risoluzione o l’esecuzione di app complesse su smartphone e tablet.

Le schede SD sono classificate utilizzando classi di velocità, che vanno da 2 a 10, e con le dizioni UHS (Ultra High Speed) che vanno da UHS-I a UHS-III. Le schede più recenti possono avere anche classificazioni di velocità V30, V60 e V90, che indicano la velocità minima garantita per la registrazione video in 4K e oltre.

Alcune schede SD sono inoltre progettate per essere più resistenti all’acqua, agli urti e alle variazioni di temperatura rispetto ad altre. Si tratta di un aspetto particolarmente importante per le applicazioni in cui le schede potrebbero essere esposte a condizioni ambientali avverse, come fotocamere da esterno o droni.

Western Digital annuncia l’arrivo della prima scheda SD da 4 Terabyte

La prima memoria flash in formato SD da 4 Terabyte che Western Digital aggiunge al suo catalogo è la nuova SanDisk Extreme PRO SDUC UHS-I: sarà rilasciata nel corso del 2025.

La nuova scheda SD, oltre a raggiungere una capacità straordinaria di 4 TB nel compatto formato che caratterizza questo tipo di supporti di memorizzazione, abbraccia anche la specifica SDUC (Secure Digital Ultra Capacity).

SDXC, ampiamente utilizzata come specifica di espansione per le schede SD, ha una capacità massima di 2 TB. Gli ingegneri di Western Digital-SanDisk hanno quindi adottato lo standard SDUC, che permette di arrivare fino a 128 TB.

Compatibile UHS-I e conforme con i requisiti di classe 10, quando operativa al massimo delle sue performance, la nuova SD di Western Digital consente una velocità di trasferimento dati di 104 MB/s come valore massimo. Il supporto per le modalità DDR200/DDR208, che consente velocità di trasferimento dati fino a 170 MB/s, potrebbe essere stato accantonato, invece, a causa di problemi di compatibilità.

SanDisk SD Express e microSD Express

Western Digital, sempre sotto l’ombrello del marchio SanDisk, del quale è proprietaria, ha presentato anche le nuove schede SD Express e microSD Express da 128 e 256 GB.

Rispetto alla scheda SD UHS-I più veloce di Western Digital al momento della stesura di quest’articolo, le nuove versioni sono fino a 4,4 volte più veloci nel trasferimento dati. Pienamente retrocompatibile, si tratta di soluzioni perfette per i flussi di lavoro ad alta intensità di dati e fotocamere a elevate prestazioni.

SanDisk SD Express e SanDisk microSD Express possono muovere dati al ritmo di 880 MB/s in lettura e fino a 650 MB/s scrittura, posizionandosi – in termini di performance – tra SSD SATA e gli SSD NVMe Gen 3.

Infine, il noto produttore di soluzioni per lo storage dei dati, ha anche svelato le nuove schede SDXC e microSDXC UHS-I da 2 TB. L’ampia capacità dà modo di archiviare più immagini ad alta risoluzione e registrare più video 4K UHD su una singola scheda.