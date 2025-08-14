Il 19 agosto è la Giornata Mondiale della Fotografia: festeggiala con pCloud

Manca poco alla Giornata Mondiale della Fotografia. Per festeggiare, pCloud ha lanciato sconti e regali per i nuovi utenti.
Edoardo Damato
Pubblicato il 14 ago 2025
Il 19 agosto si celebra la Giornata Mondiale della Fotografia, un’iniziativa ottima per valorizzare e proteggere i tuoi ricordi più preziosi. Che tu sia un fotografo professionista o un semplice appassionato di scatti da smartphone, avere un luogo sicuro e sempre accessibile in cui archiviare foto e video è fondamentale.

In questo periodo, pCloud – uno dei servizi di archiviazione cloud più apprezzati in Europa – offre 10 GB di spazio gratuito a chi si iscrive per la prima volta. Un’opportunità ideale per organizzare e salvaguardare i tuoi momenti più belli, liberando memoria sui tuoi dispositivi per continuare a catturare nuove emozioni.

Giornata Mondiale della Fotografia: custodisci e condividi i tuoi ricordi senza limiti

pCloud non è solo un “deposito” online, ma un vero compagno di viaggio digitale. Grazie alla funzione di Caricamento automatico, ogni foto o video che scatti con il tuo telefono viene immediatamente salvato nel cloud, evitando di riempire la memoria del dispositivo e mettendo al sicuro i tuoi file da eventuali imprevisti.

Il servizio include anche un Virtual Drive che permette di sincronizzare interi album tra computer, smartphone e tablet: in questo modo puoi accedere ai tuoi scatti ovunque ti trovi, in qualunque momento, con la certezza che nulla andrà perso. Per chi condivide spesso contenuti con clienti o amici, c’è la possibilità di creare link personalizzati che aggiungono un tocco professionale e distintivo alle tue foto e ai tuoi video.

Capitolo sicurezza: pCloud utilizza protocolli avanzati come TLS/SSL per proteggere i dati durante il trasferimento e offre uno spazio sicuro in cui archiviare anche documenti e file sensibili. Inoltre, c’è piena integrazione con servizi come Dropbox, Google Drive, OneDrive e Google Photos, così puoi unificare i tuoi contenuti in un unico posto.

Con la promozione attuale, puoi ottenere 10 GB di spazio gratis subito registrandoti sul sito ufficiale. È il momento giusto per prepararti al 19 agosto e assicurarti che ogni scatto, ogni ricordo e ogni progetto creativo trovino un posto sicuro… così potrai continuare a riempire la tua galleria senza pensieri.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

