Il Black Friday 2025 è arrivato anche per NordVPN: -74% su tutti i piani

Ci siamo: chi sta valutando l’acquisto di una VPN, può fare la sua mossa. Gli sconti del Black Friday infatti sono arrivati anche su NordVPN, che ha lanciato in offerta tutti i suoi piani biennali del 74% con 3 mesi extra gratis.

Questa promozione sarà valida solo per un periodo limitato. Inclusa c’è anche la garanzia di rimborso entro 30 giorni dalla data di acquisto, ideale per “testare” il servizio. Detto ciò, andiamo a scoprire nel dettaglio le tariffe attuali di NordVPN.

NordVPN è più di una semplice VPN

Vediamo in primis i prezzi che NordVPN ha riservato ai suoi nuovi utenti per il periodo del Black Friday:

2,99 euro al mese per 24 mesi (piano Base) ;

; 3,89 euro al mese per 24 mesi (piano Plus) ;

; 6,39 euro al mese per 24 mesi (piano Ultimate).

Mai il servizio è stato così conveniente. Per chi cerca una VPN classica, il piano Base va più che bene: grazie ad esso puoi sfruttare tutta la rete server di NordVPN, mascherare il tuo indirizzo IP e sbloccare le piattaforme di streaming di tutto il mondo. Ma se stai invece cercando un tool più completo, con antivirus incorporato e quindi protezione online aggiuntiva, i piani Plus e Ultimate sono la scelta migliore.

Entrambi includono il software Threat Protection Pro, strumento anti-malware in grado di bloccare la pubblicità presente nei siti web, il tracciamento dei dati dei suoi utenti e gli eventuali malware nei file scaricati da Internet. In Plus ci sono anche il gestore di password avanzato e il monitoraggio del dark web, mentre Ultimate mette a disposizione anche uno spazio di archiviazione cloud crittografato da 1TB e una copertura assicurativa fino a 5.000 euro contro i furti di identità online e le truffe informatiche.

Per approfittare delle promozioni in corso vai sul sito di NordVPN.