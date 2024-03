Il Galaxy Z Fold 6 ruba una caratteristica all'S24 Ultra e all'iPhone 15 Pro

Il 2023 è stato pieno di smartphone nuovi e a quanto pare il 2024 andrà avanti sulla stessa falsariga. La presentazione dell’ultima gamma Galaxy S24 di Samsung ne è stata la diretta dimostrazione, con gli utenti molto entusiasti in merito alle nuove specifiche viste. Pian piano le aziende stanno cercando di prendere sempre più in considerazione i feedback del pubblico. Se c’è una cosa che le persone odiano è ovviamente il peso eccessivo dei top di gamma.

Un esempio di smartphone molto pesante è stato rappresentato a fine 2022 22 dall’iPhone 14 Pro e dal modello Pro Max, con Apple che poi ha sistemato le cose l’anno successivo utilizzando il titanio sui 15 Pro e Pro Max.

I telefoni pieghevoli sono ancora più ingombranti, situazione comprensibile visto che sono formati da due parti che appunto si ripiegano l’una sull’altra. Adesso però qualcosa potrebbe cambiare: secondo una nuova indiscrezione trapelata sul web, il Galaxy Z Fold 6 potrebbe migliorare e “dimagrire”.

Samsung pensa al titanio per il suo Galaxy Z Fold 6

Il modo per diminuire il peso dei top di gamma è stato individuato: migliorare la qualità dei materiali optando per legge più leggere. Quanto fatto con il titanio da Apple e Samsung sui nuovi flagship è praticamente quello che dovrebbe accadere a breve con il Galaxy Z Fold 6. Il top di gamma foldable del brand sudcoreano potrebbe essere realizzato in titanio almeno per quanto riguarda il frame esterno.

In questo modo diminuirebbe certamente il peso effettivo del prodotto, anche se di pochi grammi. Come riferito dagli utenti che hanno già utilizzato gli iPhone 15 Pro e il Galaxy S24 Ultra, nonostante ci sia poca differenza rispetto ai modelli precedenti, i nuovi smartphone sembrano essere effettivamente molto meno pesanti.

Chiaramente il vantaggio sta anche nella resistenza, qualità fondamentale soprattutto per uno smartphone come il Galaxy Z Fold 6 che costerà una bella cifra.