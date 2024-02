Il Galaxy Z Fold6 di Samsung col TITANIO ma niente S-Pen, le specifiche

Parando di dispositivi pieghevoli, Samsung domina il mercato e per una ragione in particolare. L’azienda, anche se la sua gamma di pieghevoli non è in possesso delle migliori specifiche tecniche, è riuscita a definire alla grande i canali di marketing e distribuzione creando anche un’identità chiarissima: chi pensa ad un pieghevole ormai pensa a Samsung. Con il Galaxy Z Fold5 ormai lanciato da diversi mesi, gli utenti stanno pensando a quello che verrà. Durante le scorse settimane sono arrivate sul web le prime indiscrezioni sul Galaxy Z Fold6 e a quanto pare parlano di alcuni cambiamenti molto significativi.

Il Galaxy Z Fold6 sarà un pieghevole top, le indiscrezioni rivelano le specifiche

Analizzando le indiscrezioni giunte sul web durante le scorse ore, il prossimo Samsung Galaxy Z Fold6 potrebbe essere estremamente simile al Galaxy Z Fold5. Chi si aspettava l’arrivo di una S-Pen, resterà deluso: la fonte riferisce dell’assenza del famigerato accessorio.

Inoltre, sempre secondo i rumor, lo smartphone pieghevole potrebbe lasciare invariato il numero complessivo di megapixel della fotocamera. Il comparto fotografico potrebbe pertanto restare il seguente: fotocamera posteriore principale da 50 MP, un teleobiettivo da 10 MP con zoom ottico 3x e una fotocamera ultrawide da 12 MP.

Per quanto riguarda invece i cambiamenti in arrivo, le indiscrezioni parlando di un netto miglioramento della fotocamera interna sotto al display. Si parla anche di un display esterno che potrebbe toccare i 6,4″, con un aumento minimo rispetto al display del Fold5 da 6,2 pollici. Il nuovo Fold6 potrebbe guadagnare questi 0,2″ in più con la larghezza: il form-factor sarebbe in 20:9.

Il gran cambiamento potrebbe riguardare però le misure, con il Galaxy Z Fold6 che potrebbe essere molto più sottile e leggero. Si parla di 11 mm da chiuso, ben 2,4 in meno rispetto al Fold5. Il colpo da maestro però starebbe nella realizzazione del telaio, più squadrato e in titanio. Per quel che riguarda il processore, dovrebbe esserci uno Snapdragon 8 Gen 3, mentre in termini di autonomia, spazio ad una batteria da 4.600 mAh.