Il Google Pixel 8a è stato svelato in anticipo da... Google!

Secondo quella che ormai è diventata una sorta di tradizione, anche la gamma di smartphone Pixel 8 a breve potrà contare su un modello più economico ma comunque in grado di offrire buone prestazioni in ogni ambito. Il dispositivo in questione si chiamerà Google Pixel 8a e, salvo sorprese, verrà svelato in via ufficiale nel giro di pochi mesi. Ma c’è davvero bisogno di attendere tutto questo tempo per scoprire, seppur parzialmente, lo smartphone Android?

Primo sguardo ufficiale al Google Pixel 8a: l’auto-leak di Big G

Lo smartphone è stato avvisato in un’immagine che pubblicizza il servizio Google Fi Wireless. Il leak, se così vogliamo definirlo, conferma i rumor delle ultime settimane: lo smartphone vanta un design con linee più arrotondate rispetto ai fratelli maggiori e arriverà anche in una inedita colorazione blu. Questa è a tutti gli effetti la prima conferma ufficiale del look dello smartphone.

Notato da un utente YouTube (via GSMArena), l’annuncio mostra lo smartphone di fascia media di Big G nelle colorazioni blu e panna. Lo smartphone mostrato nell’ad è chiaramente dotato di una doppia fotocamera posteriore, ma non di un microfono. I bordi, come già sottolineato poco sopra, sembrano essere ancora più arrotondati.

È questo dunque il Google Pixel 8a? Sì, e non ci sono dubbi a riguardo ormai. Tuttavia è strano che proprio il colosso tech statunitense, anche se per errore, abbia condiviso un annuncio che mostra un dispositivo non ancora presentato ufficialmente.

A proposito di presentazione, quasi sicuramente Sundar Pichai & co. sveleranno il nuovo smartphone Android durante la conferenza Google I/O 2024 del 14 maggio. In base a quanto trapelato di recente, il dispositivo avrà un display con frequenza d’aggiornamento di 120Hz e il Tensor G3 come processore, proprio come gli altri della gamma Pixel 8.