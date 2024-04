Il notebook più AMATO di MSI è SOTTOCOSTO su Amazon (-120€)

Nel caso in cui qualcuno dovesse nutrire ancora qualche dubbio su quale sia la marca migliore nel mondo dei computer e dei notebook, ve lo ribadiamo: MSI al momento non ha rivali. Anche su Amazon il celebre marchio sta spingendo tanto lo dimostra la presenza di questo straordinario Modern 14.

Un computer portatile così potente che riesce a tenere il prezzo anche al di sotto della media, è davvero raro. Oggi ci pensa Amazon a renderlo disponibile, soprattutto con un ottimo sconto dovuto all’offerta a tempo: costa il 20% in meno. L’MSI Modern ha diversi punti di forza, tra cui la compattezza, la tastiera retroilluminata, l’hardware e anche la garanzia italiana.

Chi vuole portarlo a casa oggi, deve sborsare solo 479 € e riceverà anche due anni di garanzia con spedizione rapida in due giorni.

Il nuovo MSI Modern C14 è in sconto: ha un AMD Ryzen 7 e 512 GB di SSD

Stando a quanto riportato, si tratta di uno dei migliori portatili in assoluto. Questo notebook di MSI è diventato in poco tempo l’idolo degli utenti Amazon, proprio in virtù del suo prezzo e delle sue caratteristiche.

Oltre ad uno schermo da 14″ in full HD supportato da una scheda video Radeon Graphics, offre anche un hardware di tutto rispetto. C’è un processore AMD Ryzen 5 7530U con 8 GB di RAM e con 512 GB di SSD. Il sistema operativo è Windows 11 Home e c’è anche il Wi-Fi 6E.

Per acquistare l’MSI Modern 14 oggi bastano solo 479 € con due anni di garanzia inclusi e con spedizione rapida gratuita in soli due giorni.