Il nuovo sistema di raffreddamento a liquido NVIDIA è una svolta per i data center

La crescita dell’Intelligenza Artificiale ha trasformato i data center in impianti con densità energetiche impensabili fino a pochi anni fa.

I rack che ospitano acceleratori per l’addestramento dei modelli generativi assorbono centinaia di kilowatt e producono enormi quantità di calore. Il raffreddamento ad aria, soluzione dominante per decenni, non regge più i carichi attuali. Per questo NVIDIA ha presentato una nuova architettura di raffreddamento per l’infrastruttura Rubin che utilizza liquido a 45 gradi, con l’obiettivo dichiarato di ridurre drasticamente consumi energetici e utilizzo dell’acqua nei data center AI.

Come funziona il sistema di raffreddamento Rubin

Il sistema impiega un circuito chiuso nel quale scorre un fluido composto per circa il 75% da acqua e per il 25% da glicole propilenico. Il liquido attraversa le piastre di raffreddamento installate direttamente sopra processori e componenti critici, assorbendo il calore generato durante il funzionamento.

Il fluido entra nei server a circa 45 gradi ed esce intorno ai 55 senza compromettere le prestazioni operative dell’hardware. A differenza dei sistemi tradizionali, l’architettura Rubin raffredda a liquido ogni componente principale, incluse le apparecchiature di rete, eliminando completamente le ventole. Questo riduce sia il consumo energetico sia il rumore prodotto dalle infrastrutture ad alta densità. NVIDIA stima che un aumento di appena un grado nella temperatura operativa dei sistemi di refrigerazione possa ridurre di circa il 4% i costi energetici associati al raffreddamento.

Meno acqua, più calcolo: i vantaggi concreti

Sul fronte idrico, molti data center utilizzano oggi torri evaporative che richiedono milioni di litri per megawatt all’anno. NVIDIA afferma che il nuovo approccio può portare questo valore a zero nelle condizioni climatiche più favorevoli, eliminando quasi completamente le torri evaporative.

La temperatura elevata del liquido in uscita, intorno ai 55 gradi, apre inoltre una possibilità concreta di recupero del calore per alimentare sistemi di riscaldamento di edifici vicini, rendendo l’operazione economicamente conveniente. Sul piano della densità computazionale, configurazioni che in passato occupavano sei unità rack potrebbero concentrarsi in appena due, con evidenti risparmi di spazio e costi operativi.

Limiti reali e incognite ancora aperte

La tecnologia non garantisce gli stessi risultati ovunque. L’efficacia del sistema dipende fortemente dalle condizioni climatiche esterne: nelle aree più calde o durante i periodi estivi potrebbero essere necessari sistemi refrigeranti aggiuntivi.

Va inoltre distinto il consumo idrico diretto da quello indiretto: la riduzione dichiarata riguarda l’acqua usata nell’impianto di raffreddamento, ma restano consumi legati alla produzione di energia elettrica e alla filiera dei semiconduttori. NVIDIA non ha ancora fornito dati dettagliati sui costi di costruzione rispetto ai data center tradizionali, né sui tempi di ammortamento degli investimenti necessari per convertire le infrastrutture esistenti.