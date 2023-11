Il percorso di Bitcoin verso i 100 mila dollari e un altcoin AI punta a 20x

La community delle criptovalute è entusiasta della possibilità che Bitcoin raggiunga l’ambito traguardo dei 100 mila dollari, fatto che può avere un impatto significativo e positivo sull’intero mercato. Mentre molti osservano con trepidazione i movimenti di prezzo di Bitcoin, un’altra criptovaluta ha catturato l’attenzione della community. Si tratta dell’altcoin di intelligenza artificiale (AI) InQubeta (QUBE), che punta a una crescita di 20x nel prossimo futuro. Discutiamo questi recenti sviluppi per aiutare i trader di criptovalute principianti a decidere i loro investimenti iniziali.

La costante ascesa di Bitcoin

Il viaggio di Bitcoin dal suo lancio nel 2009 è stato a dir poco straordinario. La prima criptovaluta al mondo è cresciuta fino a diventare un fenomeno globale che vale bilioni di dollari.

Mentre gli investitori attendono un catalizzatore sostanziale per innescare l’atteso rialzo, gli esperti del settore spostano l’attenzione sul possibile impatto di un ETF (Exchange-Traded Fund) su Bitcoin. Si prevede che la sua introduzione creerà un grande interesse e una grande domanda, che potrebbe portare il valore della prima tre le migliori dieci criptovalute a raggiungere i 100 mila dollari. Altri fattori critici che possono influenzare l’impennata del prezzo sono la domanda complessiva di Bitcoin, la consapevolezza sul mercato e l’attenzione dei media.

InQubeta (QUBE): enorme potenziale di crescita dell’altcoin AI

Mentre il viaggio di Bitcoin verso i 100 mila dollari è sotto i riflettori, vale la pena notare che il mercato delle criptovalute include anche una vasta gamma di altcoin. Uno dei migliori altcoin oggi è InQubeta (QUBE). Giunta alla quarta fase di prevendita, l’innovativa piattaforma ha raccolto oltre 4,2 milioni di dollari, vendendo a 0,0133$ per token QUBE. InQubeta è un’offerta iniziale di moneta (ICO, dall’inglese initial coin offering) che mette insieme la tecnologia AI e blockchain. In procinto di diventare la migliore ICO, questo progetto aspira a risolvere le difficoltà di raccolta fondi nel settore dell’AI, rappresentando la prima piattaforma di crowdfunding per promettenti progetti di startup AI.

Gli esperti del settore citano diversi fattori che possono avere un impatto diretto sulla proiezione di crescita 20x, tra cui i seguenti:

Democratizzazione degli investimenti nell’AI

L’approccio rivoluzionario della piattaforma può contribuire a democratizzare gli investimenti nell’AI, fornendo un accesso più facile che consente a un maggior numero di investitori di partecipare al finanziamento di progetti di startup dell’AI. Il potenziale di crescita è enorme: gli esperti prevedono un aumento di circa il 3.000% entro la fine del 2023.

Tecnologia innovativa

InQubeta (QUBE) si basa su un’innovativa tecnologia blockchain. La piattaforma introduce un sistema di investimento frazionario unico nel suo genere, grazie al quale gli investitori possono possedere una parte dei progetti di startup AI a livello globale. In effetti, InQubeta crea NFT in cui investire e utilizza la frazionalizzazione. Gli individui interessati possono effettuare investimenti nel rispetto del loro budget e ottenere ricompense per essere sostenitori iniziali.

Marketplace NFT unico

Il marketplace NFT di InQubeta consente alle startup AI di indicare opportunità di investimento che rappresentano una partecipazione ai loro progetti o ricompense a cui gli investitori possono accedere. Man mano che questi progetti di AI crescono e si sviluppano, gli investitori ottengono maggiori benefici. Questo marketplace unico crea un ecosistema che allinea gli interessi sia degli investitori sia dei progetti di AI.

QUBE come token di governance

La valuta nativa di InQubeta funge anche da token di governance. Ciò conferisce ai possessori di token la possibilità di partecipare al processo decisionale della piattaforma stessa. Possono dare suggerimenti e votare su questioni riguardanti le operazioni e lo sviluppo di InQubeta.

Community e marketing

Molti nuovi progetti DeFi traggono vantaggio dall’impiego di strategie di marketing efficaci e dalla presenza di una community forte e coinvolta. InQubeta (QUBE) è indubbiamente sulla strada del successo non solo perché i suoi sforzi di marketing sono di alto livello, ma anche grazie alla sua community attiva. Quest’ultima è evidente nel numero crescente di follower che il progetto ha sui suoi account di social media, in particolare su X (ex Twitter).

Conclusione

Bitcoin che raggiunge l’ambito traguardo dei 100 mila dollari è una prospettiva entusiasmante non solo per chi ha investito in questa criptovaluta, ma anche per gli investitori in altre altcoin. Infatti, l’aumento del prezzo del Bitcoin probabilmente si tradurrà in un aumento di valore anche per le altre criptovalute. Nel frattempo, il successo di InQubeta nella sua prevendita indica l’interesse degli investitori per il suo potenziale, fatto che significa che il suo obiettivo di crescita di 20x è fattibile.

Notizie come queste sono benvenute per gli investitori in criptovalute, perché mostrano una prospettiva positiva che può spingere l’intero mercato verso l’alto. Nonostante ciò, prima di decidere quale criptovaluta acquistare e di effettuare un investimento, è fondamentale condurre ricerche approfondite, comprendere la tecnologia e valutare attentamente la propria tolleranza al rischio.

