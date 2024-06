Il piano di Elon Musk per trasformare X in un'app per pagamenti

Alcuni documenti ufficiali è trapelata l’intenzione di Elon Musk di cambiare radicalmente la natura di X, trasformando la piattaforma in un servizio per pagamenti.

L’imprenditore di origini sudafricane ha ripetuto più volte in passato come sia necessario trovare alternative alle entrate pubblicitarie per sostenere il social network. Come già evidente con alcune iniziative come gli abbonamenti, mirano verso soluzioni alternative per monetizzare il traffico.

I già citati documenti sarebbero costituiti da 350 pagine, presentate a 11 stati americani, per quanto riguarda la richiesta di una licenza commerciale. Inutile dire che, sebbene questa mossa sia circoscritta al territorio statunitense, è un chiaro segnale anche per il resto del mondo.

Secondo quanto riportato da Bloomberg gli utenti non hanno di che preoccuparsi. Per la prestigiosa testata giornalistica, X punta a integrare servizi alla piattaforma e non a sostituire o modificare il modo in cui viene utilizzata dalla maggior parte dell’utenza.

X diventerà un’app per pagamenti? Ecco cosa ne pensa Bloomberg

Stando alle indiscrezioni di Bloomberg, i nuovi servizi dovrebbero essere molto simili a quanto proposto dalla piattaforma Venmo.

A quanto pare, le intenzioni di X sono chiare: lanciare un nuovo servizio di pagamento negli Stati Uniti nella seconda metà del 2024 e, se tutto va come previsto, ampliare il proprio raggio d’azione nei mesi e anni successivi.

Questa mossa sembra però alquanto avventata, anche per alcuni addetti ai lavori. Di questa opinione, per esempio, è Harshita Rawat, analista senior dei pagamenti presso Sanford C. Bernstein. Secondo la stessa, diverse aziende tecnologiche (come Google e Meta) hanno già tentato di lavorare in questo settore, senza raggiungere particolari risultati.

Dando uno sguardo ravvicinato alla documentazione, poi, gli esperti hanno evidenziato come il social network sia in difficoltà. Nella prima metà del 2023, a quanto pare, i ricavi sono stati di 1,48 miliardi di dollari, con un decremento del 40% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

X è stato recentemente al centro di un’acceso dibattito online su un tema delicato come le sue nuove politiche riguardo i contenuti per adulti.