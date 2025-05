Il print server che resuscita le vecchie stampanti USB (senza driver e senza complicazioni)

Negli ultimi anni, milioni di stampanti perfettamente funzionanti sono diventate improvvisamente inutilizzabili a causa della mancanza di driver compatibili con i sistemi operativi più recenti. Con l’avvento di Windows su architettura ARM, dei Mac con chip Apple Silicon e della crescente adozione di dispositivi mobili, molti utenti si trovano impossibilitati a usare stampanti USB rilasciate anche solo pochi anni fa.

A questo si aggiunge uno scenario dominato da driver proprietari, utility invasive sviluppate dai vari produttori, interfacce obsolete e una scarsa attenzione alla retrocompatibilità. Il risultato? Stampanti ancora in ottimo stato finiscono in soffitta o in discarica.

Ma c’è di più: la tendenza crescente alla chiusura del sistema di stampa — con chip nelle cartucce, blocchi firmware e servizi cloud obbligatori — ha reso la stampa in locale un’esperienza sempre più frustrante per chi cerca semplicità, privacy e controllo.

UoWPrint: print server WiFi per la stampa e la scansione senza driver

Ci sembra quindi interessante presentare un progetto interessante e innovativo, UoWPrint, che si propone come una soluzione concreta e innovativa per dare nuova vita a stampanti e multifunzione USB di generazioni precedenti. Progettato come server di stampa e scansione driverless, UoWPrint consente l’accesso wireless a dispositivi USB tramite AirPrint e Mopria, eliminando la necessità di driver specifici sui client.

UoWPrint è una micro-appliance hardware compatta, basata su Debian 12, pensata per integrare dispositivi di stampa e scansione obsoleti all’interno delle moderne reti.

A differenza dei tradizionali print server USB o delle funzioni rudimentali di condivisione stampante integrate nei router domestici, UoWPrint esegue localmente i driver necessari, offrendo piena compatibilità con:

Windows 10/11, anche su architettura ARM (Snapdragon)

macOS (compresi M1–M4)

Linux con CUPS 2.2.2+

iOS e Android via AirPrint e Mopria

Il risultato è una stampa e scansione universale, immediatamente disponibile in rete, senza configurazioni complesse o software aggiuntivo.

Standard di stampa e scansione senza driver: AirPrint e Mopria

Per semplificare l’uso delle stampanti in ambienti moderni, senza bisogno di installare software specifici, sono nati AirPrint e Mopria:

AirPrint è una tecnologia sviluppata da Apple che consente di stampare e scansionare direttamente da dispositivi iPhone, iPad e macOS a stampanti compatibili connesse in rete, senza installare driver o applicazioni aggiuntive.

Mopria è uno standard simile, ma pensato per l’ecosistema Android e Windows. Creato da un consorzio di produttori (come Canon, HP, Xerox), permette la stampa/scansione universale da smartphone, tablet e PC verso le stampanti supportate.

Entrambi i protocolli utilizzano protocolli di rete come IPP (Internet Printing Protocol) e Bonjour (per AirPrint) o mDNS/DNS-SD (per Mopria), e sono supportati nativamente da molti sistemi operativi.

La modalità stampa protetta introdotta in Windows 11 accantona proprio i tradizionali driver per puntare su Mopria, così da mettere alla porta tutta una categoria di vulnerabilità scoperte, negli anni, all’interno dei componenti di sistema. La comparsa dell’indicazione “Driver non disponibile” in Windows 11 è un chiaro segnale del fatto che la modalità di stampa protetta risulta abilitata e non è supportata da alcune delle stampanti installate.

Configurazione hardware e software di UoWPrint

Il dispositivo UoWPrint è costruito attorno alla scheda Orange Pi Zero 3, ottimizzata per operazioni headless (cioè progettata per funzionare senza interfaccia grafica, senza schermo, tastiera o mouse) e a basso consumo energetico.

Il device, che utilizza una CPU Allwinner H618, 1 GB di memoria RAM LPDDR4, storage microSD 512 MB con firmware preinstallato, connettività Wi-Fi dual band 802.11ac, Ethernet 100/1000, USB 2.0 host + Type-C, può agire sia da access point WiFi o collegarsi come client alla rete locale. Il supporto per le vecchie stampanti parallele (LPT) è garantito tramite adattatore USB-LPT.

Il “nocciolo” di UoWPrint è basato su tecnologie ben consolidate:

CUPS (Common UNIX Printing System) con supporto IPP Everywhere / AirPrint / Mopria

(Common UNIX Printing System) con supporto IPP Everywhere / AirPrint / Mopria SANE + AirSane per la scansione driverless via rete

per la scansione driverless via rete Box86 per la compatibilità binaria con i driver x86 su ARM

Un’interfaccia Web minimalista assiste l’utente nella configurazione e gestione dispositivi. Nello specifico, permette di impostare UoWPrint come client o access point, di accedere alla gestione delle code di stampa, a diagnostica e reset in caso di necessità.

Etica, sostenibilità e trasparenza: la filosofia del progetto

UoWPrint nasce dall’esperienza del suo sviluppatore, frustrato dalla mancanza di soluzioni moderne per utilizzare una vecchia stampante USB con la semplicità delle stampanti WiFi attuali.

L’obiettivo dell’autore di UoWPrint consiste nel contribuire a ridurre il conferimento nei rifiuti RAEE di prodotti ancora funzionanti, promuovere la riusabilità dell’hardware e contrastare pratiche che ledono i diritti dei consumatori.

Si pensi, come accennato in precedenza, alla tendenza dei produttori di rilasciare firmware bloccanti (in caso di utilizzo di cartucce non originali), di obbligare gli utenti all’installazione dei driver, di concedere l’accesso ad alcune funzionalità previa stipula di abbonamenti.

Purtroppo, almeno allo stato attuale, l’ideatore di UoWPrint sembra non aver condiviso il codice sorgente del suo progetto su GitHub o su altre piattaforme simili. Sorgente e firmware open source sono forniti ma soltanto dopo l’acquisto della scheda (costa circa 35 dollari).

Dall’altro lato, si dichiara che i profitti derivati dalla vendita del dispositivo sono redistribuiti ai principali progetti OSS che lo rendono possibile: CUPS, SANE, AirSane.

Per usare UoWPrint è necessario un cavo USB compatibile e un comune alimentatore USB come quelli da smartphone.