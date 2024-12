Xerox compra Lexmark: accordo da 1,5 miliardi

Xerox, storica protagonista nel mondo della stampa e delle soluzioni digitali, e Lexmark, conosciuta per le sue tecnologie di imaging innovative, uniscono le forze per creare un’entità sinergica e competitiva. L’obiettivo è offrire soluzioni integrate che rispondano meglio alle esigenze di un ambiente di lavoro sempre più ibrido e digitale.

L’acquisizione di Lexmark International da parte di Xerox Holdings Corporation rappresenta una delle operazioni più significative del 2024 in ambito tecnologico e nel settore della stampa. Appena annunciata, l’operazione è tuttavia destinata a concludersi soltanto nella seconda metà del 2025, dopo che le due società coinvolte avranno ottenuto il “via libera” da parte delle Autorità regolatorie. Fino ad allora, entrambe le aziende continueranno a operare in modo indipendente.

L’unione di due leader del settore

Con un valore complessivo di 1,5 miliardi di dollari, l’intesa segna un passaggio cruciale soprattutto per Xerox, che sta cercando da tempo di “reinventarsi”, e ridefinisce l’assetto competitivo del mercato.

Secondo Steve Bandrowczak, CEO di Xerox, “l’acquisizione di Lexmark permette di consolidare la leadership nel settore di Xerox, espandendo l’offerta e creando un ecosistema più ricco per i nostri clienti e partner”. La visione è condivisa da Allen Waugerman, presidente e CEO di Lexmark, che ha dichiarato: “unire le nostre competenze ci consentirà di ampliare la nostra portata e rafforzare il nostro impatto nel mercato globale”.

Obiettivi strategici e sinergie

L’integrazione delle soluzioni di Lexmark con la tecnologia Xerox ConnectKey consentirà di creare un portafoglio più diversificato e avanzato.

ConnectKey consente l’installazione di app personalizzate, che possono essere create utilizzando la piattaforma EIP (Xerox Extensible Interface Platform). Gli utenti possono così ottimizzare i flussi di lavoro attraverso scelte rapide e applicazioni specifiche per le loro esigenze. La tecnologia supporta la stampa da dispositivi mobili, permettendo agli utenti di inviare documenti da qualsiasi luogo. Questo è particolarmente utile per le forze lavoro moderne che operano in ambienti ibridi o remoti.

La stretta di mano annunciata quest’oggi porta a un significativo rafforzamento di Xerox nella stampa A4 a colori, un segmento in rapida crescita, e un’espansione delle opportunità nella categoria A3.

Implicazioni per il mercato

La fusione di Xerox e Lexmark crea un colosso nel settore della stampa gestita (MPS), posizionandosi tra i primi cinque fornitori globali in diversi segmenti di mercato.

L’obiettivo è, evidentemente, quello di affrontare le crescenti sfide imposte dal mercato, altamente competitivo, della stampa professionale e aziendale.

Per garantire una transizione fluida, è stato istituito un comitato congiunto per la supervisione delle attività di integrazione tra le due società.