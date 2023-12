Il prossimo fenomeno P2E da 100x? NuggetRush raccoglie 900.000$

I giochi Play-to-earn (P2E) sono diventati popolari nello spazio delle criptovalute. Permettono ai giocatori di guadagnare ricompense giocando e portando a termine missioni o obiettivi. Un concorrente che si sta facendo strada nello spazio P2E è NuggetRush (NUGX), un progetto che ha recentemente ottenuto oltre 800.000 $ di finanziamenti nella sua prevendita. Considerato il potenziale di un’impennata di 100x, le community delle criptovalute e del gaming sono in fermento. Pertanto, si chiedono se NuggetRush possa essere il prossimo fenomeno significativo del gaming P2E.

NuggetRush è una delle nuove ICO più interessanti per la sua applicazione al mondo reale. Nel progetto NuggetRush di GameFi, gli utenti assumono il ruolo di personaggi minerari virtuali. I giocatori possono scambiare le ricompense del gioco con asset reali come oro e token NUGX. Scopriamo cosa distingue questo migliore progetto DeFi e quali sono i fattori che contribuiscono alla sua potenziale ascesa.

>> Scopri NuggetRush ora <<

NuggetRush (NUGX) sta raggiungendo vette notevoli nella sua prevendita grazie a un mix di meme, utilità e GameFi

La prevendita di NuggetRush ha raccolto oltre 800.000 $, vendendo più di 84 milioni di token nella sua prevendita, con meno del 25% rimanente per la conclusione dell’attuale terzo round. Questa notevole impennata è dovuta alle sue offerte uniche e al suo potenziale di crescita nella lista delle criptovalute DeFi. I token NUGX sono disponibili a un prezzo scontato di 0,013 $ nell’attuale prevendita. Grazie al successo ottenuto finora, gli analisti prevedono che questo potrebbe essere il prossimo progetto P2E da 100x.

Gli investitori hanno apprezzato NuggetRush per il suo notevole potenziale di crescita. La sua particolare strategia, che combina utilità e meme, la pone in una posizione ideale per una rapida espansione. L’entusiasmante tabella di marcia di NuggetRush ha posizionato questo migliore progetto DeFi per avere successo. Questo spiega perché la prevendita si sta esaurendo rapidamente.

NUGX si sta posizionando come un forte concorrente per il prossimo fenomeno P2E da 100x con l’intersezione di GameFi, play-to-earn e meme. Il suo prossimo gioco P2E immergerà i giocatori in un mondo di corsa all’oro, con una particolare attenzione all’estrazione dell’oro. I giocatori creeranno squadre e strutture minerarie per ottenere preziosi asset di gioco e intraprenderanno missioni d’oro. Oltre al suo gameplay accattivante, la strategia orientata alla community di NUGX l’ha aiutata a diventare la il migliore investimento in criptovalute. Inoltre, presenta un meccanismo di governance che consente ai titolari di influenzare la direzione dell’ecosistema e del gioco.

Ci sono diversi modi per guadagnare ricompense su NuggetRush, il che la rende una scelta valida tra le altre nuove ICO. Nel suo gameplay, l’abilità o il livello di competenza di un giocatore non dipendono dalle opportunità disponibili. I giocatori possono guadagnare ricompense partecipando a partite classificate, competizioni, battaglie e tornei. Tra le ricompense che i giocatori ottengono dopo aver svolto dei compiti ci sono gli NFT popolari, le macchine da miniera e le attrezzature da miniera. I giocatori possono scambiare i tesori del gioco con denaro reale sul marketplace di NuggetRush. I giocatori possono anche aumentare i loro guadagni e ricevere ricompense migliori staking questi NFT popolari.

Il suo impegno per un ambiente esente da imposte è un altro motivo per includere NUGX sul tuo wallet. Nel sistema NUGX, le transazioni interne sono sempre gratuite. Considerato l’obiettivo di lanciare NUGX sui principali exchange come Uniswap, gli investitori sono fiduciosi sulle prospettive di crescita della criptovaluta. La sua politica di distribuzione dà priorità al coinvolgimento attivo della community, con il 43% dell’offerta di NUGX destinata alla proprietà pubblica. Questa strategia dimostra la dedizione del progetto alla creazione di una community ampia e vivace.

>> Approfondisci NuggetRush ora <<

Conclusione

NuggetRush ha innegabilmente catturato l’attenzione grazie al suo recente successo di prevendita, al gameplay promettente e al potenziale di guadagno significativo. È un’aggiunta entusiasmante alla lista delle criptovalute DeFi grazie alla sua divertente esperienza di gioco, alla vivace community e all’applicazione pratica. L’attuale prevendita dimostra il potenziale di espansione di NUGX. La prevendita ha già raccolto oltre 900.000 $ grazie alla vendita di milioni di token. L’impegno di questa meme coin suggerisce che, se questo slancio verrà mantenuto, potrebbe salire più rapidamente, prevedendo rendimenti pari a 100x. Questo è il momento migliore per investire in NuggetRush, dato che il mercato è attualmente pieno di slanci rialzisti. I profitti che gli investitori riceveranno una volta lanciata ufficialmente la piattaforma saranno molto significativi.

Visita il sito della prevendita di NuggetRush

In collaborazione con LocxLabs

Ilsoftware.it non accetta alcuna responsabilità per eventuali errori su questo sito Web (comprese omissioni o materiale inesatto). Ilsoftware.it non è altresì responsabile per eventuali perdite derivanti da trading o investimento subite dai visitatori.