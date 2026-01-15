Il ritorno di Digg: il "nuovo" social network è in public beta

Dopo anni di silenzio e nostalgia, il nome Digg torna a circolare tra gli appassionati di social network.

La rinascita della piattaforma, una volta simbolo della condivisione libera di contenuti online, porta con sé una promessa forte: “Vogliamo ricostruire una rete più umana, dove la trasparenza e il controllo degli utenti sono prioritari.” Dietro questa visione si celano due figure di spicco del panorama digitale, Kevin Rose e Alexis Ohanian, che nel marzo 2025 hanno rilevato il marchio Digg per dargli nuova vita e restituirgli centralità nel dibattito sulle dinamiche delle piattaforme social.

Il percorso verso il rilancio non è stato improvvisato. Dopo una fase di early access riservata a pochi selezionati, la piattaforma ha finalmente aperto le sue porte al pubblico nelle scorse ore, segnando l’inizio della tanto attesa public beta. Questa fase di test pubblico non rappresenta solo una prova tecnica, ma un vero e proprio banco di prova per la nuova filosofia della piattaforma: mettere al centro le persone, l’innovazione tecnologica e la partecipazione collettiva.

Digg è una piattaforma che ha segnato la storia dei social

Per chi ricorda la storia, Digg non è solo un nome: è stata la piattaforma che nel 2004 ha cambiato il modo di scoprire e condividere notizie, arrivando a sfiorare i 40 milioni di visitatori mensili. Un successo travolgente, interrotto bruscamente nel 2010 da un redesign controverso che ne ha sancito il declino.

Il nuovo corso, però, punta a non ripetere gli errori del passato. La rigenerazione è stata pensata nei minimi dettagli, a partire dal programma Groundbreakers lanciato nell’aprile 2025: un’iniziativa che ha richiesto ai partecipanti una quota simbolica di 5 dollari, con l’obiettivo di scoraggiare l’afflusso di bot e favorire una selezione più attenta dei primi utenti.

La strategia di rilancio si è articolata in tappe precise. Il lancio dell’app iOS a giugno dello scorso anno ha segnato un altro passo fondamentale, offrendo agli utenti un’interfaccia completamente rinnovata: feed personalizzati, funzioni di ricerca avanzata, leaderboard per premiare la partecipazione attiva e spazi tematici dedicati ad arte, sport, tecnologia e intrattenimento. Ogni elemento è stato progettato per restituire alla community la sensazione di essere parte attiva di un ecosistema dinamico e aperto.

Tre pilastri per il rilancio di Digg

Al centro dell’architettura del nuovo Digg troviamo tre pilastri che definiscono la sua identità. In primo luogo, gli amministratori delle community hanno la possibilità di creare fino a due spazi tematici ciascuno, con la responsabilità di gestire direttamente i contenuti che violano le regole interne. In secondo luogo, l’Intelligenza Artificiale gioca un ruolo chiave: non solo supporta la moderazione dei contenuti, ma offre anche strumenti per la generazione automatica di riassunti degli articoli, semplificando la fruizione delle informazioni. Infine, la piattaforma mette a disposizione degli utenti strumenti concreti per regolamentare e autogestire le proprie comunità, riducendo la dipendenza da decisioni calate dall’alto e promuovendo una partecipazione realmente orizzontale.

Non mancano, tuttavia, le critiche. La barriera economica iniziale, per quanto minima, rischia di essere percepita come un ostacolo all’accesso, alimentando il sospetto di una piattaforma elitaria. L’affidamento all’AI per la moderazione solleva interrogativi delicati: può davvero una macchina comprendere le sfumature culturali e garantire il rispetto della libertà di espressione? Il dibattito resta aperto, e il confronto tra automazione e sensibilità umana si preannuncia acceso.

Ma la sfida più grande, come sempre, è quella della massa critica. In un mercato dominato da giganti ormai consolidati, Digg dovrà dimostrare di saper attrarre e mantenere una base solida di utenti, capaci di alimentare discussioni costruttive senza scadere nel caos.