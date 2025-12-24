Sempre più paesi costringono Apple a consentire alternative all'App Store

Negli ultimi mesi, il panorama tecnologico globale è stato scosso da una serie di interventi normativi che hanno messo Apple sotto una pressione senza precedenti.

Da Brasile a Giappone, passando per l’Unione Europea, le autorità regolatorie stanno convergendo su un obiettivo comune: scardinare il modello chiuso che da sempre caratterizza l’ecosistema iOS e aprire le porte a una concorrenza reale nel settore della distribuzione digitale. Una rivoluzione che, tra minacce di sanzioni milionarie e nuove leggi già operative, costringe la casa di Cupertino a ripensare profondamente il proprio approccio a App Store, sistemi di pagamenti terzi e controllo sulle applicazioni.

In Brasile, la svolta è arrivata con un accordo siglato tra Apple e l’autorità antitrust CADE: l’azienda dovrà abilitare entro 105 giorni la possibilità per gli utenti di accedere ad app store alternativi, processori di pagamento esterni e link che conducano fuori dall’ecosistema proprietario. Il mancato rispetto di queste disposizioni potrebbe costare ad Apple fino a 27,2 milioni di dollari in sanzioni, una cifra che sottolinea la determinazione del regolatore brasiliano a favorire una maggiore apertura del mercato mobile.

Le mosse di Brasile e Giappone per contrastare Apple

Il Giappone non è stato da meno: la recente Mobile Software Competition Act è già in vigore e obbliga Apple a consentire la presenza di app store alternativi su iPhone e iPad. Una normativa che, pur differendo nei dettagli da quelle di altri paesi, condivide la stessa filosofia di fondo: garantire agli utenti una scelta più ampia e ridurre il potere di veto di Cupertino sulle modalità di distribuzione e monetizzazione delle applicazioni.

Ma è in Europa che la battaglia regolatoria ha assunto una portata ancora più dirompente. Con l’entrata in vigore del Digital Markets Act, la Commissione Europea ha imposto a Apple una serie di cambiamenti che si sono già concretizzati con l’aggiornamento a iOS 17.4. Da oggi, infatti, gli utenti europei possono scaricare app da marketplace alternativi senza che Apple possa applicare le tradizionali commissioni sull’acquisto e sull’abbonamento. Cupertino, tuttavia, ha introdotto una nuova tariffa: la Core Technology Fee di 0,50€ per ogni prima installazione annuale che superi il milione di download, una mossa che mira a bilanciare la perdita di entrate e a mantenere un certo controllo economico sul proprio ecosistema.

Questa apertura forzata, però, sta generando un acceso dibattito tra esperti, sviluppatori e istituzioni. Da un lato, i sostenitori della concorrenza e molti regolatori sottolineano i vantaggi di un mercato più aperto: maggiore libertà di scelta per gli utenti, condizioni economiche più favorevoli per gli sviluppatori indipendenti e una progressiva erosione delle posizioni monopolistiche che hanno caratterizzato l’era degli app store centralizzati. Dall’altro, Apple solleva preoccupazioni concrete in materia di sicurezza: la presenza di alternative app store e sistemi di pagamenti terzi potrebbe esporre gli utenti a rischi di malware, truffe e minori garanzie sui controlli parentali.

Il futuro di iOS

In questo contesto, il futuro dell’ecosistema iOS appare più incerto che mai. Se da un lato la direzione intrapresa dai regolatori sembra ormai irreversibile, dall’altro resta da capire come Apple riuscirà a bilanciare innovazione, concorrenza e sicurezza in un contesto in rapida evoluzione.

Le scadenze variano: il Brasile impone tempistiche stringenti, il Giappone ha già dato il via libera, l’Europa ha modificato la realtà operativa. La partita è ancora aperta e il modo in cui Apple deciderà di affrontare questa sfida potrebbe ridefinire non solo il proprio modello di business, ma l’intero mercato globale dello sviluppo mobile. Sarà un ecosistema finalmente più libero e competitivo, oppure emergeranno nuove complessità celate dietro la maschera della conformità normativa? Le prossime mosse di Cupertino saranno decisive.