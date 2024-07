Il servizio di monitoraggio Dark Web di Google sarà gratuito per tutti

Dallo scorso anno Google ha offerto agli utenti abbonati a Google One un servizio di monitoraggio del Dark Web.

Questo è in grado di individuare fughe di dati, con la presenza di indirizzi o numeri di telefono sui forum clandestini. A quanto pare la compagnia ha deciso di offrire questo strumento gratis a chiunque abbia un account Google. Stando a quanto apparso su una pagina di supporto, il servizio dovrebbe far parte della pagina Risultati su di te.

Su di essa è possibile verificare le informazioni indicizzate dal motore di ricerca che riguardano il contatto personale dell’utente, con dati come indirizzo di casa, casella di posta elettronica o numero di telefono. Da qui, inoltre, l’utente può chiederne la rimozione. Di fatto, il raggio d’azione di Risultati su di te sarà ampliato anche al Dark Web, rendendo possibile individuare eventuali fughe di dati.

Il servizio di monitoraggio Dark Web non sarà più esclusiva di Google One

Questa mossa, seppur apprezzabile, risulta difficile da decifrare: il monitoraggio del Dark Web, così come la VPN, sono alcune funzioni di recente aggiunge a Google One ma che, a poco tempo dall’implementazione, sono di fatto state escluse dall’abbonamento.

Di certo, il principale motivo per cui gli utenti si iscrivono a Google One è senza ombra di dubbio maggior spazio per l’archiviazione dei file. Nonostante ciò, per chi ha sottoscritto un abbonamento, non deve essere piacevole vedere scomparire nel nulla i propri privilegi. Va comunque ricordato che Google One offre ancora diversi vantaggi, come le funzioni premium legate alle videochiamate con Google Meet, la condivisione dello spazio cloud con altri utenti e la pianificazione avanzata degli appuntamenti con Google Calendar.

Nel complesso il servizio può comunque essere considerato un successo per la compagnia di Mountain View che, giusto qualche mese fa, ha festeggiato i 100 milioni di iscritti.