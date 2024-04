Google VPN addio? Consolatevi con NordVPN a prezzo SCONTATISSIMO (anche con 1 TB in cloud

Una delle principali notizie della settimana per il mondo tech è l’addio alla VPN di Google, a cui è possibile accedere attivando l’abbonamento a Google One, per avere più GB in cloud per il proprio account Google. La VPN sarà eliminata tra i vantaggi di Google One nel corso dei prossimi mesi.

Per gli utenti che la utilizzavano c’è già un’alternativa: per continuare a navigare in sicurezza è ora possibile puntare su NordVPN, la migliore VPN sul mercato. Come Google One, NordVPN mette a disposizione anche GB extra in cloud.

Scegliendo il piano Base, è possibile accedere alla VPN illimitata al prezzo di 3,69 euro al mese. Con il pianoCompleto, invece, con 2 euro in più al mese si aggiungono vari servizi extra come il sistema anti-malware, il password manager e 1 TB in cloud (con la protezione della crittografia).

Per accedere alle offerte basta visitare il sito ufficiale di NordVPN. I prezzi indicati si riferiscono al Piano 2 anni.

NordVPN è l’alternativa giusta alla VPN di Google

Con NordVPN è possibile accedere a:

una connessione illimitata con la protezione della crittografia

una politica no log che azzera il tracciamento

un network di server sparso in tutto il mondo per spostare il proprio IP in un altro Paese e aggirare i blocchi geografici online (questo servizio non è disponibile con la VPN di Google)

la possibilità di utilizzare la VPN su 10 dispositivi in contemporanea

il sistema anti-malware, il password manager e 1 TB in cloud (con il piano Completo)

Grazie all’offerta in corso, NordVPN costa 3,79 euro al mese mentre per il piano Completo bastano 2 euro in più al mese. I prezzi si riferiscono all’abbonamento biennale. Le offerte sono disponibili di seguito.

La promozione prevede fatturazione anticipata, con possibilità di pagare in 3 rate con PayPal, e una garanzia di rimborso di 30 giorni.