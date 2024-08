Il servizio di pagamento legato a X potrebbe essere presto disponibile

Il social network X, ha dato già diversi segnali per quanto riguarda l’integrazione di un sistema per la gestione di pagamenti. Nonostante ciò, fino a poche ore fa, non vi erano prove concrete di questa implementazione.

Stando a una recente scoperta del ricercatore Nima Owiji, la piattaforma una volta nota come Twitter è in realtà a un passo dall’attivare il sistema di pagamenti. Secondo quanto scoperto dall’utente esaminando l’app di X, gli sviluppatori stanno lavorando per integrare nella barra di navigazione, giusto sotto la scheda dei segnalibri, un nuovo pulsante “Payments“, ovvero “Pagamenti”.

Secondo quanto affermato da Owji al sito TechCrunch, avrebbe anche individuato riferimenti nel codice anche per quanto riguarda funzioni tipiche delle app di pagamento, con parole come “transazioni“, “saldo” e “trasferimento“.

BREAKING: X Payments is coming soon! pic.twitter.com/8JBIHjHOls — Nima Owji (@nima_owji) August 5, 2024

Il servizio di pagamento legato a X? Il suo lancio potrebbe essere imminente

L’integrazione di un servizio di pagamento è d’altronde un obiettivo concreto per Elon Musk, proprietario di X. Lo stesso ha immaginato il social network, già al momento del suo acquisto, come un ambiente in cui gli utenti potessero effettuare transazioni al suo interno.

In precedenza l’imprenditore aveva posto come finestra di lancio del nuovo servizio un generico metà 2024, previsione che poi si è rivelata inesatta ma, quanto scoperto da Owiji, potrebbe significare che Musk potrebbe non essersi sbagliato di molto. D’altro canto un’integrazione così massiccia richiede diversi passaggi burocratici non da poco.

Non molto tempo fa, per esempio, X ha fatto progressi per quanto riguarda le licenze per i money transfer, un passaggio obbligatorio per operare nell’ambito delle transazioni finanziarie entro i confini statunitensi. D’altro canto la scelta di inglobare un servizio di pagamento potrebbe risultare molto utile per il fatturato di X che, a livello attuale, resta ancorato prevalentemente al contesto pubblicitario.

A rallentare i progetti del social network potrebbe non essere solo la burocrazia ma anche le diverse grane legali che deve affrontare. Lo scorso mese di marzo, per esempio, X ha dovuto affrontare una causa relativa a diritti d’autore musicali.