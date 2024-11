Il Trono di Spade diventa un film grazie a Warner Bros

L’annuncio di Warner Bros. ha il sapore di una svolta epocale per gli amanti di “Il Trono di Spade“. La serie che ha tenuto incollati allo schermo milioni di spettatori potrebbe presto trasformarsi in un film, un sogno accarezzato da molti fin dalla conclusione dello show nel 2019.

Attualmente, il progetto si trova in una fase embrionale. Non ci sono ancora nomi di registi o attori collegati al film, ma la sola idea di poter vedere Westeros sul grande schermo ha già suscitato un vespaio di speculazioni e attese. La decisione di esplorare questa strada segna un netto cambio di rotta rispetto al passato, quando HBO preferiva mantenere la saga nell’esclusiva veste di serie TV per non diluirne il prestigio.

Il Trono di Spade potrebbe diventare un film: l’indiscrezione infiamma il pubblico

La visione originale degli showrunner David Benioff e Dan Weiss prevedeva già un finale in forma di trilogia cinematografica. Conversazioni su questo tema risalgono al 2014, quando Martin confidava al The Hollywood Reporter di aver giocato con l’idea di realizzare dei film conclusivi. Tuttavia, fino a poco tempo fa, HBO non aveva dato seguito a tali progetti, optando per una conservazione del format televisivo.

Il cambio di leadership alla HBO e alla Warner Bros. però avrebbe aperto nuove porte. Da quando è Casey Bloys al comando di HBO e con la nomina di Mike De Luca e Pam Abdy a capo del celebre studio cinematografico, sembra che la distanza che c’era tra TV e cinema si stia assottigliando. A dimostrare la tendenza ci ha pensato già “House of the Dragon“, il prequel di “Game of Thrones“, che infatti ha debuttato con successo. Questo ha confermato l’appetito dei fan per storie ambientate in questo universo. E con “A Knight of the Seven Kingdoms” previsto per il 2025, il futuro appare ricco di promesse. Non resta altro che attendere con la speranza che il progetto non venga abortito ma a quanto pare ci sono tutte le premesse affinché diventi realtà.