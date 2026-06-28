Il calendario streaming Disney+ che ti convince a restare a casa quest'estate

Caldo torrido? La scelta più smart dell'estate 2026 è divano, aria condizionata e Disney+. Avatar, The Bear, Toy Story e molto altro.
Roberta Bonori
Pubblicato il 28 giu 2026
Il calendario streaming Disney+ che ti convince a restare a casa quest'estate
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Spiagge affollate, caldo torrido, code in autostrada. C’è un’alternativa molto più intelligente: casa tua, aria condizionata al massimo e Disney+ acceso. Giugno 2026 porta un calendario streaming così ricco che restare in casa non è una rinuncia — è una scelta.

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Scopri le novità a partire da Avatar: Fire and Ash 

Fuori 35 gradi, dentro Pandora. Dal 24 giugno, il terzo capitolo della saga di James Cameron è disponibile in esclusiva su Disney+. Con la Collezione Avatar completa sulla piattaforma hai materiale per un weekend intero senza mai accendere il motore dell’auto. Ed ecco gli altri titoli:

  • Toy Story Collection: il maratona perfetta per tutta la famiglia

Quando fuori fa troppo caldo per il parco giochi, Woody e Buzz sono sempre pronti. Tutta la saga Toy Story è disponibile in streaming. Una maratona che tiene i bambini felici e i genitori comodi sul divano, e che prepara tutti all’uscita al cinema di Toy Story 5.

  • The Bear Stagione 5: binge watching con aria condizionata: combinazione perfetta

Dal 25 giugno arriva la quinta e ultima stagione di The Bear. Episodi da 30 minuti, ritmo serrato, tensione altissima: il formato ideale per chi vuole fare binge watching senza accorgersene. Carmy ha lasciato la cucina, Sydney, Richie e Sugar cercano la stella Michelin, e tu sei comodamente seduto a guardare con una bibita fresca in mano.

  • Adventure Time: Side Quests: fresco, leggero e perfetto per le serate estive

Dal 29 giugno, Finn e Jake tornano con uno spin-off tutto nuovo. Storie brevi, autoconclusive e piene di energia: perfette per le serate in cui vuoi qualcosa di leggero dopo cena, con la finestra aperta e il ventilatore acceso. Disponibile su Disney+ e Hulu.

Quest’estate la vera luxury experience è casa tua: aria condizionata, schermo grande e Disney+ acceso.

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