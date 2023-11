Iliad Box a soli 19,99€ al mese: zero costi nascosti e nessun aumento

Iliad, l’operatore mobile che ha conquistato il cuore degli utenti con le sue offerte trasparenti e convenienti, si è lanciato nell’universo della fibra ottica con un’irresistibile offerta: Iliad Box a soli 19,99 euro al mese, per sempre.

La promozione è dedicata, tuttavia, solamente agli utenti mobile Iliad. Il prezzo, in alternativa, è di 24,99 euro al mese. Per rendere l’offerta più allettante a chi non è cliente, Iliad propone un’offerta mobile a soli 9,99 euro al mese, abbinata a pagamento automatico.

100% fibra superveloce, chiamate illimitate e senza aumenti

L’installazione della fibra Iliad è rapida e ha un costo fisso di soli 39,99 euro. Con Iliad Box hai accesso a una connessione 100% fibra superveloce, con chiamate illimitate in Italia e verso più di 60 destinazioni internazionali. Nessun costo nascosto e nessun aumento della tua offerta nel tempo – in pieno stile trasparente Iliad.

La fibra Iliad Box non offre solo connettività superveloce, ma include anche Wi-Fi 6 di ultima generazione per una connessione stabile su tutti i tuoi dispositivi e prestazioni ancora più elevate. Iliad Box è fornito in comodato d’uso gratuito.

Se sei in area coperta con tecnologia FTTH EPON otterrai velocità fino a 5 Gbit/s in download suddivisi tra Wi-Fi e porte Ethernet, e fino a 700 Mbit/s in upload. Se invece sei in area coperta con tecnologia FTTH GPON, le prestazioni sono comunque straordinarie, con velocità fino a 2,5 Gbit/s in download e fino a 500 Mbit/s in upload.

Verifica la copertura online e assicurati la connessione fibra Iliad a 19,99 euro al mese per sempre. Guarda le tue serie TV preferite in streaming, videochiama, scarica file, gioca online contemporaneamente da più dispositivi, senza interruzioni. Una volta sottoscritta l’offerta, il tecnico porterà Iliad Box direttamente a casa tua, senza preoccupazioni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.