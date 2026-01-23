Iliad Giga 250: a 11,99€ con 5G incluso, minuti e SMS illimitati

Con Iliad hai internet veloce con 5G e tutti i minuti che vuoi per chiamare a un prezzo da non perdere.
Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il 23 gen 2026
Iliad Giga 250: a 11,99€ con 5G incluso, minuti e SMS illimitati

La nuova offerta Iliad è di quelle da non perdere: con Giga 250 puoi avere infatti 250GB di dati internet con navigazione in 5G, minuti e SMS illimitati a soli 11,99 euro al mese. La tariffa non prevede vincoli, né aumenti futuri ed è un prezzo garantito per sempre fino a quando deciderai di tenerla. In più, avrai anche alcuni bonus come giga extra per la navigazione in Europa e le chiamate verso l’estero.

Attiva l’offerta

Iliad Giga 250

La promozione si concentra innanzitutto, quindi, sui 250GB garantiti in 4G/4G+ e addirittura in 5G se possiedi uno smartphone compatibile con velocità garantita fino a 2 Gbps a seconda della copertura della tua zona. A questi si aggiungono chiamate e SMS illimitati verso numeri fissi e mobili in Italia e in Europa e, per chi viaggia, 18GB extra dedicati al roaming all’interno dell’Unione Europea.

Ancora, come anticipato in apertura, potrai effettuare chiamate illimitate verso fissi internazionali e numeri mobili persino in Stati Uniti e Canada, con la possibilità di rimanere connessi con amici e parenti che si trovano oltreoceano.

Attiva l’offerta

L’offerta si attiva velocemente online, prevede solo un costo di attivazione di 9,99 euro e non presenta vincoli e costi nascosti, con numerosi servizi inclusi e prezzo che non cambierà nel tempo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Ti consigliamo anche

Il tastierino numerico Bluetooth che mancava: velocità e precisione per chi lavora in mobilità
Business

Il tastierino numerico Bluetooth che mancava: velocità e precisione per chi lavora in mobilità
Skip diventa open source: sviluppo mobile nativo iOS e Android da un’unica codebase Swift
Business

Skip diventa open source: sviluppo mobile nativo iOS e Android da un’unica codebase Swift
Arriva NexPhone, lo smartphone che diventa desktop ed esegue Android, Linux e Windows 11
Business

Arriva NexPhone, lo smartphone che diventa desktop ed esegue Android, Linux e Windows 11
Nova Launcher cambia proprietà e abbraccia un nuovo modello per sostenersi
Mobile

Nova Launcher cambia proprietà e abbraccia un nuovo modello per sostenersi
Link copiato negli appunti