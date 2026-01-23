Iliad Giga 250: a 11,99€ con 5G incluso, minuti e SMS illimitati

La nuova offerta Iliad è di quelle da non perdere: con Giga 250 puoi avere infatti 250GB di dati internet con navigazione in 5G, minuti e SMS illimitati a soli 11,99 euro al mese. La tariffa non prevede vincoli, né aumenti futuri ed è un prezzo garantito per sempre fino a quando deciderai di tenerla. In più, avrai anche alcuni bonus come giga extra per la navigazione in Europa e le chiamate verso l’estero.

La promozione si concentra innanzitutto, quindi, sui 250GB garantiti in 4G/4G+ e addirittura in 5G se possiedi uno smartphone compatibile con velocità garantita fino a 2 Gbps a seconda della copertura della tua zona. A questi si aggiungono chiamate e SMS illimitati verso numeri fissi e mobili in Italia e in Europa e, per chi viaggia, 18GB extra dedicati al roaming all’interno dell’Unione Europea.

Ancora, come anticipato in apertura, potrai effettuare chiamate illimitate verso fissi internazionali e numeri mobili persino in Stati Uniti e Canada, con la possibilità di rimanere connessi con amici e parenti che si trovano oltreoceano.

L’offerta si attiva velocemente online, prevede solo un costo di attivazione di 9,99 euro e non presenta vincoli e costi nascosti, con numerosi servizi inclusi e prezzo che non cambierà nel tempo.