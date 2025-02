Immich 1.127 introduce tagging facciale e migliora la memoria

Immich, celebre soluzione di backup di foto e video self-hosted open source per sistemi Linux, ha appena rilasciato la versione Immich 1.127. Questa versione apporta un’importante correzione di sicurezza insieme a diversi utili miglioramenti. Il nuovo aggiornamento risolve un problema critico di cross-site scripting nell’HTML per la pagina di collegamento condivisa. In precedenza, i dati generati dall’utente potevano essere manipolati e inclusi direttamente nell’HTML risultante, ponendo un serio rischio per la sicurezza. Fortunatamente, il team ha rapidamente mitigato il problema correggendo i dati prima del rendering.

Insieme alla patch di sicurezza essenziale, una delle aggiunte più entusiasmanti di Immich 1.127 è la possibilità di taggare manualmente i volti su foto o video. Ciò è particolarmente utile quando il modello di apprendimento automatico non riesce a rilevare una persona o raggruppa in modo errato un volto. Per aggiungere manualmente il tag basta cliccare sul pulsante “+” nella sezione Persone nel pannello dei dettagli dei media. Si aprirà una casella che consente di regolare e selezionare la persona che si desidera taggare.

Immich 1.127: prestazioni migliorate e non solo

Tra le altre novità, la funzionalità Ricordi ha ricevuto il suo primo importante aggiornamento. In precedenza, i ricordi venivano generati al volo, il che poteva comportare prestazioni più lente. Ora, i ricordi sono pre-generati, il che significa che si caricano molto più velocemente. Inoltre, ora è possibile mettere “Mi piace” e modificare il contenuto di questi ricordi. Per gli utenti che si affidano alle valutazioni a stelle per organizzare le proprie immagini, Immich 1.127 consente di filtrare le ricerche in base alla valutazione a stelle direttamente sul web. Abilitare la funzionalità di valutazione a stelle aggiunge una nuova dimensione utile alla gestione della libreria multimediale, rendendo più facile individuare rapidamente le foto e i video più votati.

Infine, Immich ha apportato alcune modifiche all’interfaccia della libreria esterna. Alla luce di ciò, la pagina di gestione ora mostra sia i conteggi delle foto che dei video. Inoltre, quando si crea una nuova libreria esterna, verrà immediatamente richiesto un percorso di importazione, consentendo un processo di onboarding più fluido. Per maggiori informazioni su tutte le modifiche, consultare il changelog della release pubblicato sulla pagina di GitHub.