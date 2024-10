Immutabilità ZFS anche sui NAS a 2 e 4 vani QNAP: cosa significa

Parlando di prodotti NAS per lo storage dei dati, il file system ZFS è oggi utilizzato nei dispositivi di punta. Come ricorda QNAP, il suo sistema operativo QuTS hero è progettato per sfruttare appieno le potenzialità del file system ZFS, offrendo una soluzione di archiviazione altamente performante e affidabile.

Le abilità di Self-Healing, ad esempio, permettono di rilevare e correggere dati corrotti. In caso di violazione dell’integrità, ZFS ripara automaticamente i dati utilizzando copie speculari e garantendo così continuità operativa. QuTS hero supporta inoltre la tecnologia WORM (Write Once, Read Many): grazie all’immutabilità ZFS, i dati scritti non possono essere modificati da niente e da nessuno, aumentando la sicurezza e la conformità normativa. Facendo leva sulle caratteristiche di ZFS, il sistema QNAP offre deduplica e compressione inline, ottimizzando l’uso dello spazio di archiviazione e riducendo l’overhead fisico per i dati ripetitivi.

Il sistema operativo QuTS hero e il file system ZFS sbarcano sui NAS QNAP TS-253E e TS-453E

QNAP TS-253E diventa il NAS dell’azienda con il minor numero di vani (ne ha due) a supportare QuTS hero, rendendo accessibili le tecnologie ZFS anche alle aziende più piccole. Accanto ad esso, anche il NAS TS-453E a 4 vani eredita la possibilità di installare e usare il sistema operativo più avanzato di casa QNAP.

Con l’iniziativa appena promossa dal produttore taiwanese, professionisti e imprese di ogni dimensione hanno la possibilità di accedere a tecnologie di archiviazione di fascia alta in termini di affidabilità e gestione dei dati.

Scegliendo QuTS hero, le aziende possono migliorare la sicurezza dei dati avvalendosi di piani di disaster recovery che offrono RPO pari a 0 grazie alla sincronizzazione in tempo reale con SnapSync.

Il Recovery Point Objective (RPO) è un parametro chiave nei piani di disaster recovery e rappresenta il tempo massimo di tolleranza per la perdita di dati. Un RPO pari a 0 indica che l’obiettivo dell’azienda è quello di non perdere alcun dato durante il ripristino in caso di disastro. In altre parole, nel momento in cui avviene un guasto, grazie a QuTS hero e a ZFS, il sistema è capace di ripristinare immediatamente tutto ciò che è stato salvato fino all’ultimo secondo.

Immutabilità ZFS, per proteggere efficacemente i dati aziendali

L’immutabilità del dato rappresenta un aspetto cruciale per la protezione dei dati e dei backup aziendali. I NAS QNAP sono tra le soluzioni più avanzate per garantire questo tipo di sicurezza.

Utilizzando la tecnologia WORM su un NAS QNAP con sistema operativo QuTS hero, i dati possono essere scritti solo una volta e poi letti infinite volte, assicurando che rimangano immutabili per l’intera durata del periodo di conservazione specificato. Si tratta di un approccio essenziale per rispettare le normative vigenti e proteggere le informazioni da attacchi informatici, ransomware compresi.

Inoltre, la creazione di snapshot tramite SnapSync permette di catturare lo stato attuale del sistema di archiviazione e sincronizzare queste istantanee su un NAS remoto, garantendo una protezione efficace anche contro disastri o malfunzionamenti. SnapSync, infatti, consente di creare backup incrementali che riducono il consumo di banda e velocizzano i tempi di ripristino.

L’integrazione di QNAP con soluzioni di backup come Veeam, tramite l’app QuObjects, permette di configurare un repository S3 per il backup immutabile, sfruttando anche la funzione Object Lock. Quest’ultima garantisce che i dati siano protetti da modifiche e cancellazioni, anche da parte di utenti dotati di privilegi ampi.

Una risposta alle crescenti esigenze di protezione dei dati nel panorama digitale odierno

Il passaggio dal sistema operativo QTS a QuTS hero è attualmente riservato ai modelli TS-253E e TS-453E, ma QNAP ha annunciato l’estensione ad altri modelli in futuro.

La serie TS-x53E è equipaggiata con un processore Intel Celeron quad-core J6412 con frequenza fino a 2,6 GHz, garantendo prestazioni elevate e un supporto prolungato fino al 2029. Un vantaggio importante per chi cerca stabilità a lungo termine.

Con l’adozione di QuTS hero, i NAS TS-x53E permettono di sfruttare le caratteristiche avanzate di ZFS, già citate in precedenza, oltre a un numero impressionante di snapshot (si possono gestire fino a 65.536 versioni).

Gli snapshot nei NAS QNAP sono una funzione avanzata che consente di creare istantanee dello stato del sistema e dei dati in un certo momento, offrendo un potente strumento per la protezione e il ripristino delle informazioni in caso di guasti, errori o attacchi.

Entrambi modelli di tipo tower, i NAS TS-x53E sono compatibili con hard disk e SSD SATA 6 Gbps da 3,5”/2,5” sostituibili a caldo; integrano 2 slot M.2 2280 PCIe Gen 3 x2, 2 porte RJ45 da 2,5 GbE; 2 uscite HDMI 1.4b; 2 porte USB 3.2 Gen 2 di Tipo A, 2 porte USB 2.0.