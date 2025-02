Perché il nuovo SSD Samsung 9100 PRO è davvero rivoluzionario?

In queste ore, è arrivata la conferma del lancio del mercato del nuovo SSD Samsung 9100 PRO, la prima (vera) unità PCIe 5.0 dell’azienda e il supporto di memorizzazione consumer più veloce oggi disponibile sul mercato. In lettura sequenziale, infatti, il Samsung 9100 PRO può raggiungere i 14,8 GB/s durante il trasferimento dati. Un valore prestazionale che sgretola tutti i precedenti record. Se si parla di scrittura sequenziale, le performance non sono da meno e possono arrivare fino a 13,8 GB/s, con un miglioramento che può arrivare addirittura al 99% rispetto al predecessore 990 PRO.

Caratteristiche tecniche e prestazioni del nuovo SSD Samsung 9100 PRO

Il funzionamento del Samsung 9100 PRO poggia sulla più recente memoria NAND TLC V8 V-NAND dell’azienda e utilizza il controller proprietario Presto, progettato per sfruttare appieno l’interfaccia PCIe 5.0 x4 e il protocollo NVMe 2.0. Una soluzione tecnica che differenza il nuovo SSD rispetto ai modelli precedenti: il 990 EVO, ad esempio, che supportava solo PCIe 5.0 x2 e quindi non poteva raggiungere le massime velocità offerte dallo standard.

Samsung ha inoltre implementato il sistema Intelligent TurboWrite 2.0, che consente di ottimizzare le prestazioni in scrittura attraverso una cache SLC dinamica, con una capacità variabile a seconda del modello. Nella tabella che segue mettiamo in evidenza le differenza tra i modelli proposti.

Caratteristiche 1 TB 2 TB 4 TB 8 TB Cache 1 GB LPPDR4X 2 GB LPPDR4X 4 GB LPPDR4X 8 GB LPPDR4X Lettura/scrittura sequenziale 14.700 / 13.300 MB/s 14.700 / 13.400 MB/s 14.800 / 13.400 MB/s 14.800 / 13.400 MB/s Lettura/scrittura random 4K 1.850K / 2.600K IOPS 1.850K / 2.600K IOPS 2.200K / 2.600K IOPS 2.200K / 2.600K IOPS Consumo (lettura/scrittura) 7,6W / 7,2W 8,1W / 7,9W 9,0W / 8,2W n.d. Consumo (sleep) 4,0mW / 3,3mW 4,8mW / 4,0mW 6,5mW / 5,7mW n.d. Intelligent TurboWrite 2.0 114GB 226GB 442GB n.d. TBW 600 1.200 2.400 TBW 4.800

Cosa significa PCIe 5.0 x4?

PCIe (Peripheral Component Interconnect Express) è un’interfaccia standard utilizzata per collegare componenti come SSD, schede grafiche e schede di rete alla scheda madre di un computer. La versione PCIe 5.0 rappresenta il quinto aggiornamento della specifica PCIe e porta con sé notevoli miglioramenti in termini di velocità e larghezza di banda.

Utilizzando un dispositivo e una scheda madre compatibili PCIe 5.0, si possono raggiungere fino a 32 GT/s (giga-transfers al secondo) per ogni linea. Questo si traduce in una larghezza di banda teorica massima di circa 64 GB/s in modalità full duplex (cioè, simultaneamente in entrambe le direzioni).

La notazione “x4” indica il numero di linee (o “lane“) utilizzate per la connessione. Ogni linea può trasmettere dati in entrambe le direzioni, quindi un collegamento x4 utilizza 4 linee. Di conseguenza, la larghezza di banda effettiva di un’interfaccia PCIe 5.0 x4 è molto alta, potendo raggiungere circa 16 GB/s in ciascuna direzione (raddoppia gli 8 GB/s di PCIe 4.0 x4).

Le applicazioni che richiedono un’ampia larghezza di banda, come i giochi ad alte prestazioni, l’elaborazione di video 4K/8K, le operazioni su dati di grandi dimensioni, beneficiano enormemente dalla maggiore velocità di trasferimento di PCIe 5.0 x4.

Per approfondire queste considerazioni, suggeriamo di far riferimento al nostro articolo su SSD contro hard disk: cosa scegliere nel 2025.

Efficienza energetica e sicurezza

Uno degli aspetti più sorprendenti dell’unità SSD 9100 PRO è il suo basso consumo energetico rispetto alle prestazioni offerte. Con un assorbimento di 9W in lettura e 8,2W in scrittura per il modello da 4 TB, l’unità si posiziona tra gli SSD PCIe 5.0 più efficienti attualmente disponibili sul mercato.

Dal punto di vista della sicurezza, il 9100 PRO supporta diverse tecnologie di crittografia avanzata, tra cui AES-256, TCG/Opal 2.0 e Microsoft eDrive (IEEE1667), rendendolo una scelta ideale anche per gli utenti professionali che necessitano di elevati standard per la protezione dei dati.

Prevenzione del surriscaldamento

Per prevenire il surriscaldamento e garantire un migliore controllo termico, i modelli da 1 TB a 4 TB sono dotati di un dissipatore di calore da 8,8mmT, conforme allo standard PCI-SIG D8.

Il modello da 8 TB, il primo SSD NVMe di questa capienza mai realizzato da Samsung, invece, dispone di un dissipatore di calore da 11,25 mmT. La sua elevata capacità offre un’esperienza d’uso imbattibile adattandosi a una vasta gamma di campi applicativi.

Software Samsung Magician migliorato

I nuovi SSD 9100 PRO sono supportati dal software Samsung Magician, che integra una suite di strumenti per l’ottimizzazione e il miglioramento delle funzionalità di tutti gli SSD Samsung.

Il software propone anche una funzionalità per assistere gli utenti nel processo di migrazione dei dati: in questo modo è possibile abbandonare un vecchio hard disk e trasferire tutte le informazioni sulla nuova unità oppure sostituire un SSD che ha ormai fatto il suo tempo.

Samsung Magician offre anche una serie di funzionalità per la protezione dei dati e il monitoraggio dello stato dell’unità SSD, con notifiche tempestive anche per ciò che riguarda la disponibilità degli aggiornamenti del firmware.

Prezzi e disponibilità

Il 9100 PRO sarà lanciato progressivamente a livello globale, come abbiamo visto in precedenza, in quattro differenti “tagli”: 1 TB, 2 TB, 4 TB e 8 TB.

I modelli da 1 TB, 2 TB e 4 TB saranno disponibili per l’acquisto su Samsung.com e presso altri rivenditori a partire dal 18 marzo, mentre il modello da 8 TB sarà acquistabile dalla seconda metà del 2025.

I prezzi suggeriti dal produttore per i modelli da 1 TB, 2 TB e 4 TB sono rispettivamente di 229,99€, 369,99€ e 689,99€.