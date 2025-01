Impara finalmente una nuova lingua in pochi mesi a soli 89,99€

Il nuovo anno è iniziato ed è importante non vanificare i buoni propositi che ci si è prefissati di raggiungere. In modo particolare quello di imparare una nuova lingua. È uno dei propositi più importanti soprattutto considerando tutti i vantaggi che si ottengono acquisendo nuove competenze linguistiche. Si possono conoscere nuove persone, si possono leggere libri e guardare film e serie TV in lingua originale, si possono fare colloqui di lavoro con realtà estere, ambire a uno scatto di carriera e viaggiare all’estero senza ricorrere a interpreti. Insomma, se c’è un investimento di sicuro ritorno è quello di acquistare un corso di lingua. L’offerta di Mondly per il 2025 rende questa scelta ancora più conveniente.

L’offerta limitata di Mondly

Tra le app e servizi di apprendimento linguistico online Mondly è sicuramente tra le più innovative ed efficaci. È una realtà, infatti, che assicura dopo pochi mesi di riuscire a parlare e comprendere una lingua straniera. Per raggiungere questo risultato ci sono lezioni strutturate per offrire a ogni iscritto un’esperienza di apprendimento attiva che unisce esercizi pratici, dialoghi e simulazioni di conversazioni reali grazie anche alla Realtà Aumentata e al chatbot basato sull’intelligenza artificiale. Grazie a questi strumenti è poi possibile migliorare la pronuncia ed essere costantemente stimolati ad ampliare le proprie conoscenze linguistiche.

L’altro elemento distintivo di Mondly è la personalizzazione dell’apprendimento. I corsi, infatti, sono strutturati sulle esigenze di ogni studente prevedendo diversi livelli di difficoltà e temi così che ciascuno possa concentrarsi sugli aspetti che più gli interessano.

Inoltre la piattaforma prevede un sistema di monitoraggio dei progressi grazie al quale tenere traccia dei risultati raggiunti e comprendere rapidamente in quali aree migliorare. E poi, aspetto non secondario, Mondly dà accesso a un pacchetto completo di 41 lingue diverse. Una scelta ampia e diversificata per imparare tutte le lingue che si vogliono, con un metodo innovativo ed efficace. Un servizio in promozione ancora per poco a un prezzo scontato sia sul piano annuale (60% di sconto) che su quello con accesso a vita (96% di sconto).