Impara fino a 41 lingue con il piano a vita di Mondly ora in offerta

Se hai la passione per le lingue straniere e non ti vuoi fermare al solito inglese, ti segnaliamo l’offerta esclusiva del Black Friday di Mondly, piattaforma di riferimento nel settore dell’apprendimento delle lingue. In questi giorni, il piano a vita che dà accesso alle lezioni di 41 lingue è in promo a 89,99 euro, per effetto del 96% di sconto rispetto al prezzo di listino.

App dell’Anno secondo Facebook e Migliore nuova app per Apple, Mondly vanta ad oggi oltre 125 milioni di download. Si tratta di un’app in grado di unire esercizi incentrati sulla conversazione, lezioni in realtà aumentata e riconoscimento vocale, così da aiutare i suoi studenti a parlare una nuova lingua il più velocemente possibile come un madrelingua.

Come imparare fino a 41 lingue con Mondly

Alla base del successo internazionale dell’app Mondly c’è un cambio di paradigma rivoluzionario nello studio delle lingue. Mentre a scuola siamo stati abituati a focalizzarci sullo studio delle singole parole, le lezioni di Mondly sono incentrate invece sulle frasi di uso comune. Questo permette a ciascun utente di memorizzare le parole più usate in una determinata lingua, riuscendo a prendere parte a conversazioni autentiche nel giro di pochi minuti.

Un altro punto di forza di Mondly è la stretta collaborazione con madrelingua professionisti, che contribuiscono all’acquisizione di accenti naturali e pronunce impeccabili. Allo stesso modo, si segnalano l’utilizzo di un chatbot dotato di riconoscimento vocale e corsi esclusivi realizzati in realtà aumentata.

Tra le 41 lingue che si possono imparare con Mondly, fanno parte anche inglese, spagnolo, francese, tedesco, russo, giapponese, coreano, cinese e turco.

Il piano a vita dell’app è in offerta a 89,99 euro grazie al 96% di sconto della promozione Black Friday. L’offerta è valida per un periodo di tempo limitato.