Impara l'inglese per il tuo nuovo lavoro con Babbel

Se hai la necessità di imparare una lingua straniera per il tuo nuovo lavoro, una delle piattaforme online di riferimento è Babbel. La pluripremiata app di apprendimento delle lingue è aperta a tutti e vanta oltre 15 milioni di abbonamenti venduti. A testimoniare la sua efficacia è l’alta percentuale di studenti che riesce a migliorare le proprie conoscenze nel giro di poche settimane.

Babbel aiuta i suoi studenti a sviluppare abilità linguistiche che possono essere facilmente applicate in qualsiasi situazione quotidiana. In questo modo, sarà più facile sostenere conversazioni autentiche nella nuova lingua.

In questi giorni la piattaforma ha lanciato una nuova promozione, che consente di risparmiare fino al 50% sui piani disponibili: quello di 12 mesi ad esempio è in offerta a 5,99 euro al mese, per effetto del 45% di sconto, mentre il piano a vita è acquistabile in unico pagamento a 299,99 euro invece di 599,99 euro.

Imparare l’inglese per un nuovo lavoro con Babbel

La piattaforma online Babbel offre un’esperienza di studio personalizzata, grazie alla quale si possono raggiungere i propri obiettivi sfruttando materiali didattici basati sul proprio livello linguistico, sugli interessi e sul proprio stile di vita. Durante l’apprendimento si riceveranno inoltre utili feedback in tempo reale, in modo da poter crescere ulteriormente.

Ogni studente di Babbel beneficia di un approccio didattico completo, con l’opportunità di migliorare la propria pronuncia attraverso un sistema di riconoscimento vocale avanzato. Sono anche disponibili dialoghi interattivi e consigli grammaticali, al fine di esercitare la pronuncia nel migliore dei modi.

Con Babbel si possono imparare le seguenti lingue: inglese, tedesco, francese, svedese, indonesiano, danese, russo, spagnolo, portoghese, turco, polacco e norvegese. Se la scelta ricade sul piano annuale, si avrà accesso ai corsi di una tra queste lingue. Scegliendo invece il piano a vita, lo studente potrà accedere alle lezioni di tutte le lingue.