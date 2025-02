Impara la lingua che ti serve per il tuo nuovo lavoro all'estero con Babbel

Non è un mistero che molti italiani scelgano di trasferirsi all’estero per lavorare, in cerca di un’occupazione e un salario migliori. Un trasferimento in un altro Paese richiede però la conoscenza solida della lingua, al fine di non incontrare difficoltà sia a livello lavorativo che dal punto di vista dell’integrazione con le altre persone.

Ecco perché è importante imparare la nuova lingua nel più breve tempo possibile. A questo proposito, una delle piattaforme di riferimento è Babbel, grazie alla quale è possibile imparare fino a 13 lingue straniere: l’inglese, il tedesco, lo spagnolo, il francese, il russo, il portoghese, lo svedese, il danese, l’olandese, il norvegese, il polacco, il turco e l’indonesiano.

L’attuale promozione in corso permette di risparmiare il 50% sul piano a vita, disponibile a 299,99 euro invece di 599,99 euro, e il 45% sul piano annuale, ora in offerta a 5,99 euro al mese.

Imparare la lingua per un nuovo lavoro all’estero con Babbel

L’applicazione Babbel si conferma come uno dei servizi migliori per imparare una nuova lingua, in modo serio ed efficace, nel più breve tempo possibile.

Per capire quindi meglio come funziona, abbiamo pensato di proporvi una lista dei suoi principali vantaggi:

Lezioni pratiche : le lezioni di Babbel sono mirate non soltanto alle conversazioni di tutti i giorni ma anche a quelle professionali, che possono cioè tornare utili quando si deve dialogare con colleghi o superiori sul luogo di lavoro.

: le lezioni di Babbel sono mirate non soltanto alle conversazioni di tutti i giorni ma anche a quelle professionali, che possono cioè tornare utili quando si deve dialogare con colleghi o superiori sul luogo di lavoro. Esercitazioni con dialoghi realistici : le esercitazioni incluse nel piano di studi preparato da Babbel permettono di migliorare da una parte la comprensione della lingua e dall’altra la pronuncia.

: le esercitazioni incluse nel piano di studi preparato da Babbel permettono di migliorare da una parte la comprensione della lingua e dall’altra la pronuncia. Riconoscimento vocale : sempre a questo proposito, nella piattaforma in questione ritroviamo diverse funzionalità innovative, tra cui appunto quella del riconoscimento vocale, che permette di affinare la pronuncia e parlare con più disinvoltura.

: sempre a questo proposito, nella piattaforma in questione ritroviamo diverse funzionalità innovative, tra cui appunto quella del riconoscimento vocale, che permette di affinare la pronuncia e parlare con più disinvoltura. Percorso di studio personalizzato: Babbel offre inoltre la possibilità di personalizzare il proprio percorso di apprendimento, studiando maggiormente i termini e le frasi utili per il settore scelto.

Ricapitolando il tutto, ad oggi Babbel è per distacco la piattaforma di riferimento per tutte quelle persone che si stanno per trasferire all’estero per lavoro e vogliono comunicare fin da subito in modo efficace.