Impara l'inglese grazie al Black Friday: Babbel in sconto fino al 70%

Il Black Friday non è solo il momento ideale per acquistare dispositivi tecnologici e abbigliamento, ma rappresenta anche un’ottima occasione per investire su se stessi. Se hai sempre voluto imparare l’inglese ma non ne hai mai avuto l’opportunità, ora è il momento giusto per farlo.

Babbel, in occasione del venerdì nero dello shopping, offre sconti fino al 70% sui suoi abbonamenti – tra cui anche quello a vita. Vediamo insieme i dettagli di questa offerta imperdibile.

Cosa offre Babbel?

Fino al 9 dicembre, è attiva la promozione Babbel legata al Black Friday, rivolta a tutti coloro che vogliono iniziare a studiare una nuova lingua o migliorare le proprie competenze. Grazie agli sconti, fino al 70%, è possibile accedere a corsi di alta qualità in ben 14 lingue diverse, risparmiando significativamente.

Le altre lingue disponibili con Babbel sono, oltre all’inglese, anche lo spagnolo, il francese, il tedesco, il portoghese, lo svedese, il turco, l’olandese, il polacco, il danese, il norvegese, l’indonesiano e il russo.

La piattaforma offre, inoltre, un’ampia gamma di strumenti didattici, tra cui lezioni interattive, giochi, podcast e molto altro che permettono agli utenti – anche quelli alle prime armi – di migliorare le proprie abilità linguistiche in modo pratico ed efficace.

Gli sconti Black Friday

Babbel propone diverse opzioni di abbonamento, tutte scontate in occasione del Black Friday:

Abbonamento 3 mesi : accesso illimitato a tutte le lingue a soli 15,99 euro al mese. Con questa opzione, risparmi il 45% sul prezzo standard;

: accesso illimitato a tutte le lingue a soli 15,99 euro al mese. Con questa opzione, risparmi il 45% sul prezzo standard; Abbonamento 6 mesi : accesso illimitato a tutte le lingue a soli 11,99 euro al mese, per un risparmio del 45%. È una scelta ideale per chi vuole dedicarsi allo studio per un periodo più lungo senza spendere troppo;

: accesso illimitato a tutte le lingue a soli 11,99 euro al mese, per un risparmio del 45%. È una scelta ideale per chi vuole dedicarsi allo studio per un periodo più lungo senza spendere troppo; Abbonamento 12 mesi : questa è l’offerta più conveniente, con un prezzo di soli 6,24 euro al mese. Avrai uno sconto del 70%, perfetto per chi è determinato a raggiungere un buon livello di padronanza linguistica;

: questa è l’offerta più conveniente, con un prezzo di soli 6,24 euro al mese. Avrai uno sconto del 70%, perfetto per chi è determinato a raggiungere un buon livello di padronanza linguistica; Abbonamento Lifetime: con un unico pagamento di 179,99 euro (anziché 599,99 euro), avrai accesso a vita a Babbel. È la scelta ideale per chi vuole avere la libertà di imparare e migliorare diverse lingue nel corso degli anni.

Imparare l’inglese è una competenza fondamentale nel mondo di oggi. Che tu voglia migliorare le tue prospettive di carriera, viaggiare senza problemi o semplicemente goderti film e serie TV in lingua originale, Babbel ti offre un metodo di apprendimento personalizzato ed efficace. Approfitta della promozione Black Friday online e, se non sei soddisfatto, c’è sempre la garanzia di rimborso entro 20 giorni dall’acquisto.