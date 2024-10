Impara una Lingua: Mondly in Sconto del 95% con Back to School!

Con la promozione “Back to School” di Mondly il ritorno sui banchi di scuola è un po’ più facile grazie a un’offerta davvero imperdibile. Mondly ti permette di imparare ben 41 lingue, a un prezzo davvero stracciato! Ma di quanto stiamo parlando? Addirittura di uno sconto del 95% sul piano a vita del servizio.

In pratica, paghi solo 99,99€ invece di 1999,99€! Non ci credi? Dai un’occhiata tu stesso sulla pagina ufficiale dell’offerta. Ma affrettati: la promo scade tra pochi giorni!

Mondly in super sconto del 95% con la promo Back to School

Se sogni di imparare una nuova lingua, non importa se per un viaggio di lavoro o una vacanza esotica, Mondly è esattamente lo strumento che fa per te.

Ma come funziona? Il servizio utilizza alcune strategie di apprendimento all’avanguardia e innovative, concentrando i suoi sforzi nel farti apprende frasi ed espressioni di uso comune. Così facendo, in poco tempo sarai in grado di conversare tranquillamente anche con persone madrelingua!

Le lezioni sono strutturate secondo intervalli per le ripetizioni, sfruttando anche il meglio delle ultime tecnologie, come chatbot per il riconoscimento vocale e persino modalità in realtà aumentata. Per semplificare lo studio, Mondly parte dalla tua lingua madre, invece che dall’inglese, come fanno tanti altri servizi simili.

Oggi sono addirittura più di 110 milioni le persone che hanno appreso una nuova lingua con Mondly. Sono 41 quelle disponibili, da quelle europee (tra cui inglese, francese, spagnolo, tedesco, svedese o norvegese) a lingue di altri continenti, come l’arabo, il persiano, l’afrikaans, il vietnamita, il cinese o il giapponese!

Approfitta subito della promo “Back to School” e ottieni tutto ciò in sconto del 95%. Attiva ora il tuo abbonamento a vita a Mondly pagando solo 99,99€, senza sorprese e a un prezzo veramente speciale!