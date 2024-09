Impara una nuova lingua con Babbel: piano a vita in offerta al miglior prezzo

L’ultima vacanza estiva all’estero non è andata come avresti sperato, ma non tanto per i paesaggi eccetera, quanto per le difficoltà che hai incontrato nel comunicare e farti capire dalle altre persone. Ecco, se non vuoi ripetere l’esperienza di quest’estate anche fra qualche mese, o al più tardi il prossimo anno, è arrivato il momento di imparare l’inglese o la lingua che desideri in maniera seria.

A questo proposito ti segnaliamo la promozione in corso sul sito ufficiale di Babbel, da anni piattaforma di riferimento per imparare una nuova lingua straniera da casa. Grazie all’ultima offerta, è possibile sottoscrivere il piano a vita a 299,99 euro invece di 599,99 euro.

Il piano a vita di Babbel in offerta a metà prezzo

Con Babbel puoi imparare l’inglese, lo spagnolo, il portoghese, il francese e il tedesco, oltre che lo svedese, l’olandese, il turco, il polacco, il norvegese e il danese. A queste poi si aggiungono l’indonesiano e il russo. Se la scelta ricade sul piano Lifetime, oltre che pagare una sola volta, avrai l’opportunità di imparare tutte queste lingue anziché una sola come accade con i piani in abbonamento.

Detto questo, Babbel App prevede corsi in-app per lo studio individuale, con lezioni, podcast reali e giochi realizzati da esperti in didattica per migliorare da subito la conoscenza di una determinata lingua. La piattaforma Babbel App offre inoltre la possibilità di impostare una routine di studio che si sposa alla perfezione con lo stile di vita di ciascun studente, che può imparare al proprio ritmo e in base al proprio livello di conoscenza.

Il piano a vita di Babbel, con accesso alle lezioni di tutte le lingue incluse nella piattaforma, è in offerta al prezzo scontato di 299,99 euro anziché 599,99 euro. L’offerta è valida per un periodo di tempo limitato.