Imparare fino a 41 lingue con meno di 90 euro (pagamento unico)

Conosci l’inglese? E lo spagnolo? Il francese? Bene o male, su dieci persone, la maggior parte di esse risponderà di sì, o quantomeno che ha il desiderio di conoscerle. Ma chi ha una grande passione per le culture straniere e i viaggi, non si limiterà al “compitino”.

Con il piano a vita di Mondly, per l’occasione in offerta a 89,99 euro (pagamento unico), è possibile imparare fino a 41 lingue. Tra queste, oltre alle solite note, si annoverano anche cinese, coreano, russo, arabo, turco, greco, afrikaans e hindi. I corsi per tutte le lingue sono accessibili per sempre e ovunque ci si trovi.

Come imparare fino a 41 lingue con Mondly

In questi anni la piattaforma Mondly ha ricevuto diversi riconoscimenti prestigiosi. Su tutti, è stata premiata come Migliore nuova app da Apple e App dell’Anno da Facebook. Un successo che in pochi all’inizio credevano possibile, ma come testimoniano i numeri – 125 milioni di download – Mondly è realmente diventato un fenomeno di natura globale.

Dietro al suo successo ci sono elementi che la differenziano rispetto a tutte le altre piattaforme concorrenti. In primis il focus sulle frasi, e non più sulle singole parole come ci hanno insegnato a scuola per tanti anni (e ancora oggi è così). Un cambio di paradigma epocale, che consente agli studenti di memorizzare le parole più usate e, soprattutto, di prendere parte a conversazioni reali in pochi minuti.

L’azienda collabora inoltre con madrelingua professionisti, figure indispensabili per ottenere accenti naturali e pronunce impeccabili con la propria nuova lingua. Vale anche la pena sottolineare i corsi esclusivi in realtà aumentata e l’impiego di un chatbot dotato di riconoscimento vocale.

Il piano a vita di Mondly è disponibile al prezzo di 89,99 euro, per effetto del 96% di sconto dell’offerta Black Friday.