Importante cambiamento per gli avvisi di sicurezza su Google Chrome

Stando a quanto riportato dal sito Windows Report, Google avrebbe intenzione di effettuare modifiche sostanziali ai suoi avvisi di sicurezza.

I messaggi, proposti in caso di visite a pagine Web ritenute pericolose o al download di file sospetti, dovrebbero offrire informazioni più accurate agli utenti. In questo contesto, anche grazie all’Intelligenza Artificiale, gli avvisi verranno divisi in due distinte categorie, ovvero sospetto e pericoloso. Il nuovo sistema di avvisi dovrebbe avvantaggiare soprattutto gli utenti che utilizzano il sistema di protezione avanzato anti-phishing.

Gli avvisi di sicurezza su Chrome saranno più accurati e specifici rispetto al passato

Le nuove pagine proposte agli utenti, oltre a fornire maggiori spiegazioni, offrono anche più spazio d’azione per gli stessi. Risulta possibile continuare il download o la visita del sito ignorando l’avviso ma, da quanto risulta, Google chiederà una spiegazione rispetto a tale comportamento anomalo.

A tal proposito dovrebbero essere disponibili tre voci, che dovrebbero essere molto simili a queste:

Ho creato io stesso questo file;

Mi fido del sito;

Sono disposto ad accettare il rischio.

Una scelta che, a prescindere dal motivo che spinge a ignorare la segnalazione, comporta comunque sempre dei rischi da non sottovalutare. Nel corso del tempo, Google ha aggiunto una serie di diverse funzionalità di sicurezza al suo browser. Dalla protezione rispetto agli attacchi phishing alla Navigazione sicura avanzata, Chrome non ha mai smetto proteggere, per quanto possibile, i propri utenti.

Nonostante ciò, anche in contesti relativamente sicuri come Chrome Web Store, non sono mancati i casi di attacchi informatici massicci. Per gli sviluppatori di Google, dunque, si tratta di una sfida continua rispetto alle minacce del Web che, soprattutto con l’introduzione dell’IA, sono diventate difficili da arginare.