In anteprima la nuova app Microsoft per migrare file da un PC all'altro

Microsoft sta sviluppando una nuova app per Windows 11 che ha come obiettivo quello di semplificare la migrazione di dati e applicazioni da un PC all’altro. Si chiama MigrationApp (al momento non se ne conosce la traduzione italiana) ed è già presente tra le “pieghe” di Windows 11, seppur in versione di anteprima. Attualmente, il trasferimento dei dati tra PC avviene spesso tramite strumenti di terze parti, ma Microsoft sembra intenzionata a offrire una propria soluzione integrata nel sistema operativo.

In un altro articolo abbiamo visto come trasferire dati e preferenze da un PC all’altro portandosi dietro, quindi, il proprio account utente e tutte le informazioni in esso conservate. Abbiamo anche spiegato come trasferire i programmi tra due PC diversi con una procedura manuale, senza ricorrere a programmi di terze parti.

MigrationApp Windows 11: cos’è e come funziona

Nella recente build 22635.4945 pubblicata nel canale Beta di Windows 11, alcuni sviluppatori indipendenti hanno trovate tracce inequivocabili dell’arrivo dell’app Microsoft per la migrazione di file e programmi. Il noto leaker “phantomofearth” ha scoperto tanti riferimenti all’interfaccia utente della nuova MigrationApp, confermando che si trova in una fase preliminare di sviluppo.

Va precisato che le immagini dell’app MigrationApp sin qui generate non riflettono l’interfaccia reale dell’applicazione. Sono semplici ricostruzioni generate utilizzando gli elementi trovati all’interno dei componenti software di Windows (immagini e stringhe di caratteri).

In ogni caso, appare evidente che gli utenti di Windows 11 potranno usare MigrationApp per creare un backup su OneDrive dell’intera configurazione del dispositivo nonché per trasferire i dati direttamente sul nuovo PC. Quest’ultimo deve essere fisicamente vicino al PC “sorgente” e collegato alla medesima rete WiFi. La funzione Condivisione in prossimità deve inoltre risultare attivata su entrambi i sistemi, nelle impostazioni di Windows 11 (sezione Sistema, Condivisione in prossimità).

L’associazione tra dispositivi presenti nella stessa rete deve essere confermata, per motivi di sicurezza, digitando un codice OTP (One-Time Password) numerico.

Quando sarà disponibile MigrationApp

MigrationApp è ancora in fase embrionale. Difficile dire, quindi, quando Microsoft ne completerà lo sviluppo e la renderà disponibile per l’utilizzo generalizzato.

In ogni caso, come da tradizionale, MigrationApp arriverà inizialmente nelle mani degli utenti iscritti al programma Windows Insider. A valle dei test, sarà distribuita a un pubblico più ampio, verosimilmente in uno dei prossimi feature update annuali di Windows 11.

Resta da vedere se MigrationApp (il nome potrebbe cambiare al momento del rilascio) offrirà davvero un’esperienza d’uso più intuitiva e affidabile rispetto agli strumenti già esistenti. Andrà verificato, inoltre, che l’applicazione non si limiti (con un approccio che sarebbe davvero troppo semplicistico) a trasferire solamente i file, disinteressandosi delle applicazioni installate su l sistema Windows 11.

