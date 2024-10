In California creare copie di attori reali usando l'IA diventa illegale

Il governatore della California Gavin Newsom ha firmato due progetti di legge che potrebbero segnare il futuro del rapporto tra Intelligenza Artificiale e cinema. Questi dovrebbero infatti sancire come nello stato americano sostituire la voce o il volto di un attore o di un artista tramite IA senza adeguato consenso, diventerà ben presto illegale.

Il primo dei due progetti di legge, denominato AB1836, si focalizza sull’uso di voci e immagini di persone decedute senza il consento della famiglia.

La norma dovrebbe permettere agli eredi di citare in causa chi utilizza contenuti riguardanti l’attore scomparso entro 70 anni dalla sua morte. Di fatto, quest’ultima va a rendere responsabile una persona per i danni che crea distribuendo o rendendo disponibili i suddetti contenuti in un’opera audiovisiva o in una registrazione sonora.

La California si muove con due norme per proteggere attori reali (viventi e defunti) dall’abuso dell’IA

La seconda normativa, conosciuta come AB 2602, va a rendere inapplicabili eventuali accordi per la creazione di copie digitale di voce e immagini di un soggetto, a meno di spiegazioni ragionevoli sull’utilizzo dei contenuti risultanti. A livello pratico, le due proposte di legge mirano a rendere illegale la creazione di copie di attori tramite l’IA senza consenso.

Le due proposte di legge sono state promosse dalla Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists (SAG-AFTRA) e, visto che nello stato americano si trova Hollywood, le stesse hanno una valenza particolare per tutto il mondo del cinema. D’altro canto, l’applicazione di questa tecnologia nel contesto cinematografico cominciava ad attirare l’attenzione di diversi produttori.

In una comunicazione ufficiale, SAG-AFTRA ha voluto commentare ringraziando il governatore Newsom, visto che i due progetti di legge sembrano in grado di dare la priorità ai diritti degli individui, altrimenti messi in pericolo dagli strumenti legati all’IA.