In occasione del CES 2025 sarà presentato lo standard HDMI 2.2

In occasione dell’ormai imminente CES 2025, che si terrà dal 7 all’11 gennaio a Las Vegas, l’HDMI Forum presenterà al pubblico il nuovo standard HDMI 2.2.

Stando un comunicato stampa ufficiale, la nuova specifica permetterà di ottenere una vasta gamma di risoluzioni e frequenze di aggiornamento più elevate rispetto allo standard attuale, ovvero HDMI 2.1. Per adeguarsi alla nuova versione, sarà necessario affidarsi a un nuovo cavo. Ciò significa che, nei prossimi dispositivi in commercio, vi saranno modifiche alle porte, che dovranno risultare compatibili con la nuova tecnologia.

HDMI 2.1, rilasciato nel 2017, è in grado di supportare risoluzioni fino a 10K (10240 x 4320 pixel) con refresh rate a 120Hz, sostenendo una larghezza di banda fino a 48 Gbps.

Riguardo il nuovo standard non sono state ancora diffuse particolari specifiche. Nell’ambiente si vocifera come HDMI 2.2 non dovrebbe aver bisogno di Display Stream Compression, anche se non vi sono particolari certezze in merito.

La tecnologia HDMI è nata nel 2002, con l’obiettivo di creare un unico standard per le connessioni audio-video. Con il passare degli anni, questa soluzione è stata affinata e ha visto standard qualitativi sempre più elevati, diventando un punto di riferimento per svariati dispositivi, spaziando dai computer ai televisori, dalle console di gioco fino ai lettori Blu-ray.

Con HDMI 1.3, per esempio è stato aggiunto il supporto per Deep Color, mentre con HDMI 2.0 è stata fornita una maggiore larghezza di banda e frequenze di aggiornamento più alte.

Il lancio di questa nuova versione di HDMI rappresenta la prima notizia trapelata per quanto concerne il CES 2025 che, come tutti gli anni, si preannuncia ricco di diversi annunci molto interessanti per gli appassionati di tecnologia.