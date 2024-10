Incredibile Credem Link: 200 euro di buoni Amazon se apri il conto corrente online

Credem Link è un conto corrente online estremamente vantaggioso e flessibile che mette a tua disposizione carta di debito, Internet Banking, un’app per smartphone e un team di consulenti sia in filiale che da remoto. E per incentivarti ad aprirlo adesso ti fa una strepitosa offerta: se lo fai entro il 31 ottobre usando il codice promozionale PROMO200 puoi ricevere fino a 200 euro di Buoni Regalo Amazon.it. Scopriamo insieme come funziona.

Come ricevere 200 euro in buoni Amazon con Credem Link

Il funzionamento è in realtà davvero molto semplice. Prima di tutto devi assicurarti di aprire il conto, come detto, entro il 31 ottobre 2024 utilizzando il codice promozionale PROMO200. Una volta fatto dovrai rispettare uno dei due requisiti:

Effettuare acquisti per almeno 1000 euro con la carta di debito entro il 30 novembre

con la carta di debito entro il 30 novembre Accreditare il tuo stipendio o la tua pensione sul nuovo conto

Puoi scegliere l’una o l’altra modalità a tuo piacimento. Una volta raggiunto il requisito il buono Amazon dal valore di 200 euro ti sarà erogato tra il 15 e il 31 gennaio 2025 pronto da essere speso come preferisci.

Al di là di questo vantaggio non da poco, Credem Link è un conto corrente a canone zero con Credemcard Internazionale Mastercard inclusa senza costi per il primo anno con cui fare prelievi, acquisti online e pagamenti anche tramite lo smartphone.

In alternativa, puoi scegliere la Credemcard su circuito Pagobancomat, a canone zero, per operazioni in Italia. Infine, il servizio di Internet Banking, anch’esso a canone zero, ti consente di monitorare e gestire facilmente il tuo conto sia dal PC che tramite l’App Credem Mobile. Aprilo adesso e preparati a ricevere i tuoi 200 euro in Buoni Amazon.