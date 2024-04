Inizia l'ATP di Madrid: il tabellone di Sinner

Oggi, martedì 23 aprile, ultima giornata di qualificazioni dell’ATP Madrid, secondo Masters 1000 sulla terra rossa di quest’anno dopo quello di Montecarlo, che ha visto il trionfo del greco Stefanos Tsitsipas. Da domani quindi prenderà il via ufficialmente il tabellone principale, con le sfide del primo turno.

In attesa di scoprire se Zappieri riuscirà ad accedere al main draw, gli italiani già sicuri di un posto sono Flavio Cobolli, Matteo Arnaldi, Luciano Darderi, Lorenzo Sonego, Lorenzo Musetti e Jannik Sinner, che giocherà il suo primo Masters 1000 da testa di serie numero 1 (per via della rinuncia di Djokovic).

Il tabellone del torneo ATP Madrid

Nella parte alta del tabellone Jannik Sinner, in qualità di testa di serie, beneficierà di un bye al primo turno, esordendo direttamente al secondo contro Lorenzo Sonego o un qualificato. In un eventuale terzo turno, l’avversario più probabile è l’australiano Thompson, mentre agli ottavi uno tra Jarry e Khachanov.

Qualora Jannik riuscisse a passare indenne i primi turni, ai quarti di finale incontrerebbe con ogni probabilità uno tra Ruud, Dimitrov o Norrie, mentre in semifinale ad attenderlo ci potrebbe essere uno tra Tsitsipas, Medvedev o De Minaur. Infine, con questo tabellone Sinner si regalerebbe una finale contro uno tra Alcaraz, Zverev, Hurkacz, De Minaur o Rublev.

Ecco un breve riepilogo del potenziale percorso di Sinner all’ATP Madrid di quest’anno:

primo turno: bye

secondo turno: Sonego o qualificato

terzo turno: Thompson, Kotov o qualificato

quarto turno: Khachanov o Jarry

quarti: Ruud, Dimitrov o Norrie

semifinale: Tsitsipas, Medvedev, De Minaur

finale: Alcaraz, Zverev, Hurkacz, De Minaur, Rublev

