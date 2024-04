Apple Music: provalo con il primo mese senza costi

Questa primavera, Apple Music ti offre un mese di prova gratuita, un’opportunità perfetta per esplorare un catalogo di brani molto ampio e senza pubblicità. Con oltre 100 milioni di canzoni e 30.000 playlist, la piattaforma si propone come un vero paradiso per gli amanti della musica, disponibile su tutti i tuoi dispositivi personali.

Come funziona l’offerta Apple Music

L’offerta di Apple Music non si limita solamente all’accesso illimitato alla musica; include anche caratteristiche innovative come l’audio spaziale, che offre un’esperienza di ascolto immersiva, avvicinando l’ascoltatore al suono live di un concerto. In più, con Apple Music Sing, puoi cantare i loro brani preferiti con il testo in tempo reale, trasformando ogni sessione d’ascolto in un’occasione per divertirsi e socializzare.

La funzionalità di ascolto offline e il vasto catalogo di musica classica arricchiscono ulteriormente l’esperienza, permettendoti di godere della tua musica preferita in qualsiasi momento e luogo, senza la necessità di una connessione internet. Questo aspetto si rivela particolarmente utile durante i viaggi o in quelle situazioni in cui la connettività è limitata.

Se poi possiedi dispositivi Apple idonei, come iPhone, AirPods Pro, HomePod, AirPods Max e vari modelli di Beats, la promozione è ancora più allettante. Apple Music estende infatti il periodo di prova fino a sei mesi, permettendo un accesso ancora più lungo e completo alle sue funzionalità senza costi aggiuntivi. Al termine del periodo di prova, puoi rinnovare l’abbonamento al costo di 10,99€ al mese. La libertà di cancellazione senza costi aggiuntivi ti offre la flessibilità di scegliere, senza impegno, se continuare con il servizio o disdire.

Con la prova gratuita di un mese non ci sono davvero scuse per provare il servizio. Non perdere l’occasione di vivere la musica a pieno, visita la pagina ufficiale e inizia il periodo di prova gratuito.