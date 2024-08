Instagram, aggiornamento: oltre ai caroselli più lunghi, ecco nuovi font e animazioni

L’estenuante ricerca del nuovo delle tante applicazioni social è sotto gli occhi di tutti e tra le più attive non poteva che esserci Instagram. L’app dedicata alla condivisione dei propri scatti sta infatti lanciando una serie di aggiornamenti pensati per stimolare la creatività degli utenti e semplificare la personalizzazione dei contenuti.

Questi miglioramenti includono interessanti aggiunte come nuovi font, animazioni di testo ed effetti dedicati ai Reel e alle Storie. Non finisce qui: c’è anche la nuova possibilità di aggiungere testo e adesivi direttamente su foto e caroselli di immagini, i quali adesso, come tutti ben sanno, possono contenere fino a 20 foto invece che 10.

Instagram si rinnova con alcune novità: l’ultimo aggiornamento è un successo di creatività

Lo strumento di testo rinnovato dedicato a Reel e Storie offre un’interfaccia semplificata e una gamma di nuovi font, animazioni ed effetti. Gli utenti possono accedere a queste opzioni toccando il pulsante dedicato al testo sperimentando così tutte le nuove combinazioni.

Aggiungere testo e adesivi a foto e caroselli è ora più semplice che mai. Dopo aver selezionato una foto dalla propria galleria, gli utenti possono toccare il pulsante di testo per accedere al nuovo strumento ideato da Instagram, incorporando dunque i font scelti. Possono inoltre anche sovrapporre immagini aggiuntive toccando il pulsante della galleria e sperimentando nuove forme di adesivi toccando l’adesivo stesso.

Che gli utenti siano dei creator esperti o che stiano appena cominciando a cimentarsi e a tirare fuori il loro lato creativo, questi nuovi strumenti e funzionalità offrono entusiasmanti possibilità per essere originali e stimolare il pubblico a mettere qualche like. Queste nuove novità sono dunque molto interessanti e soprattutto in grado di rendere Instagram ancora più stimolante. Chi vuole raccontare la sua vita attraverso degli scatti, potrà farlo in maniera ancora più emblematica. L’aggiornamento è stato rilasciato per tutti.