Instagram: arriva la Friend Map come su Snapchat

Instagram sta lavorando ad una nuova funzionalità, o meglio, a una “nuova vecchia” funzionalità siccome i più attenti ricordano che è stata già vista su Snapchat. La funzione Snap Maps ha dato un po’ spunto a Meta per l’implementazione di questa nuova feature che su Instagram si chiamerà Friend Map.

Christine Pai, portavoce di Meta, ha confermato che la funzionalità è attualmente in fase di test Ma non per tutti, visto che l’applicazione avrebbe scelto un gruppo specifico di utenti. Per ora quindi, sembra essere un test limitato a pochi eletti e non per tutti gli utenti che usano la beta. Il colosso non ha fornito informazioni sui paesi in cui il test è in attività al momento. L’arrivo di questa funzione ha fatto parlare gli informatori già durante lo scorso mese di febbraio, ma all’epoca le informazioni al riguardo erano abbastanza scarse.

Friend Map arriva su Instagram: ecco cosa può fare la funzione che localizza gli amici

Attualmente, Friend Map di Instagram consente solo di condividere la propria posizione e gli aggiornamenti di testo o video con i follower o con la lista di amici stretti. Al momento per quanto riguarda i follower, sono compresi solo quelli che l’utente segue a sua volta. Non è possibile rendere la propria posizione e i propri aggiornamenti disponibili per tutti, cosa che eticamente è effettivamente più che giusta.

Circa dieci anni fa, Instagram offriva una funzionalità che mostrava i post su una mappa. Questa però era privata e non condivisibile, inoltre nessuno la usava, per cui Instagram l’ha rimossa.

Al momento, non è chiaro se la Friend Map di Instagram verrà distribuita a tutti. Di solito, Meta dedica parecchio tempo a testare le funzionalità per cui ci sarà da attendere un po’ di tempo prima del rilascio ufficiale. Come la funzionalità di Snapchat, anche questa consente di apparire su una mappa ad altri utenti Instagram e di poter condividere la propria posizione.