Instagram, arrivano gli sfondi creati con IA nelle Storie

Esattamente durante la giornata di mercoledì, Instagram ha presentato il suo nuovo strumento generativo basato sull’intelligenza artificiale. Questa soluzione, in grado di modificare lo sfondo delle immagini nelle Storie, almeno per il momento è dedicata solo ed esclusivamente agli utenti negli Stati Uniti.

Lo strumento in questione permette di sfruttare l’intelligenza artificiale generativa per ottenere nuovi sfondi partendo da una descrizione testuale.

Il responsabile di Meta per l’intelligenza artificiale generativa, Ahmad Al-Dahle, ha pubblicato su Threads (che in Italia arriva oggi) un post. Qui afferma che lo strumento consentirà agli utenti di modificare lo sfondo delle proprie immagini mediante delle istruzioni ben precise. Sembra tutto alquanto strano, ma a quanto pare la feature funziona alla grande.

Instagram, la nuova funzione IA che cambia lo sfondo delle Storie dando ascolto alle vostre richieste

Nel momento in cui gli utenti andranno a fare tap sull’icona Backdrop, riceveranno dei suggerimenti come “Su un tappeto rosso”, “Essere inseguiti dai dinosauri” e “Circondato da cuccioli”. La novità è che gli utenti potranno scrivere le proprie richieste per cambiare lo sfondo.

In questo caso lo sfondo verrà totalmente eliminato, per dare spazio ad una barra nella parte inferiore dove gli utenti potranno scrivere la descrizione a loro piacere. In questo modo si potrà ottenere uno sfondo personalizzato secondo la propria creatività. Bisognerà solo scrivere la richiesta e premere poi sulla freccia inoltrando il comando all’IA che se ne occuperà.

Una volta pubblicata la Storia con l’ausilio della funzione Backdrop, comparirà un badge interattivo con scritto “Try it“, che inviterà gli altri utenti a provare la medesima feature. Purtroppo almeno per il momento bisognerà aspettare, anche se è in programma un’estensione della funzionalità all’applicazione in tutto il mondo. Seguiranno nuove informazioni riguardo al rilascio durante le prossime settimane, così da avere la situazione ben chiara.