Instagram testa una funzione per decidere chi può vedere i tuoi like

L’intero 2023 è stato trascorso da Meta con l’obiettivo di rendere le sue piattaforme sempre più performanti. Gli utenti hanno visto arrivare tanti aggiornamenti in grado di sorprendere sia per il loro contenuto che per la loro moltitudine. Ormai quasi una volta a settimana, applicazioni come WhatsApp e soprattutto Instagram si sono aggiornate migliorandosi ulteriormente.

Proprio l’app con l’icona a forma di obiettivo fotografico, sembra pronta ad introdurre diverse altre novità. Proprio Instagram infatti avrebbe in programma un aggiornamento in particolare, peraltro molto utile per la privacy dei suoi utenti.

L’app consentirà agli utenti di selezionare i contatti in grado di vedere chi ha messo like ai propri post o reel. Questa nuova funzionalità ormai in dirittura d’arrivo ha lo scopo di aumentare la privacy e anche di migliorare il coinvolgimento.

Instagram, adesso potrete scegliere gli utenti che potranno vedere chi ha messo “mi piace” ai vostri post

Due nuovi screenshot scattati all’interno di una versione beta di Instagram confermano che la nuova funzionalità offrirà quattro diverse opzioni tra cui gli utenti potranno scegliere. Solo una tra le quattro possibilità potrà essere utilizzata a meno che Instagram non decida di cambiare le cose quando la nuova funzionalità sarà disponibile per tutti.

Ma ora bando alle ciance e scopriamo in cosa consistono queste quattro opzioni. La prima consente a tutti di vedere i like, proprio come avviene di consueto. Scegliendo la seconda possibilità invece, solo coloro che seguite potranno sbirciare tra i nomi dei vostri “likers”, mentre la terza, solo agli amici più stretti. La quarta, come potete immaginare, non permette invece a nessuno di vedere chi vi mette i like.

Si tratta quindi di un grande aggiornamento, utile per rendere l’applicazione social ancora più discreta. Ovviamente è difficile prevedere quando l’aggiornamento arriverà ufficialmente per tutti ma non dovrebbe passare molto tempo.