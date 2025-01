Instagram: buone notizie per chi usa gli strumenti per creator

Gli sviluppatori di Instagram stanno lavorando per affinare la funzione Insight, utile ai creator per poter leggere statistiche utili sui comportamenti dell’utenza.

Nell’obiettivo della piattaforma vi è la chiara idea di creare un ambiente “comodo” per chi lavora sulla piattaforma, offrendo soluzioni che facilitino le analisi sul pubblico. A tal proposito, sono state integrate nello strumento delle nuove metriche, capaci di fornire dati ancora più accurati rispetto al passato.

Stiamo parlando di View Rate, parametro che definisce la percentuale di follower (e non) che continua a guardare i filmati pubblicati dopo i primi 3 secondi. Questo lasso di tempo risulta fondamentale per valutare l’effetto di un reel sul pubblico, fornendo dunque chiare indicazioni rispetto a quali contenuti sono più o meno apprezzati dagli utenti.

Due nuovi parametri per valutare le performance e suggerimenti personalizzati: novità in arrivo per i creator su Instagram

Un’altra metrica introdotta è definita Views Over Time. La stessa mostra ai creator quante visualizzazione ha ottenuto un contenuto rispetto alla media dei suoi post a parità di tempo. Anche i questo caso, sarà possibile suddividere il valore in base a due parametri, ovvero considerando chi è follower e chi no.

Oltre alle nuove metriche, Instagram ha introdotto anche altre novità per gli influencer. Instagram è infatti ora in grado di fornire suggerimenti personalizzati, che aiutano il creator a capire e quantificare le performance di una pubblicazione in modo molto più dettagliato.

Sebbene questi cambiamenti possano sembrare piccoli, per chi lavora sulla piattaforma si tratta di un salto di qualità considerevole. Tenendo conto come TikTok sia ormai considerabile come un servizio poco affidabile, visto quello che sta succedendo oltreoceano, queste implementazioni potrebbero essere utili per attirare influencer da altri social o comunque convincere gli instagrammer a non muoversi altrove.