Instagram e TikTok a rischio: arriva un nuovo social network contro lo scrolling infinito

Capita ormai a tutti di prendere tra le mani il proprio smartphone ad un certo punto della giornata e di aprire uno tra i vari social di riferimento. Che sia Instagram, Facebook o TikTok, c’è un’azione che accomuna tutte e tre le piattaforme: lo scroll infinito alla ricerca di chissà quale contenuto. Questa è l’attività che ormai gli utenti fanno di più con il loro telefono in mano, ovvero scrollare, scrollare e ancora scrollare. Durante le ultime ore è arrivata una notizia che potrebbe finalmente infrangere questa sorta di consuetudine: BuzzFeed vorrebbe lanciare un nuovo social rivoluzionario.

L’obiettivo è proporre una piattaforma con meno contenuti che siano studiati appositamente per incollare gli utenti allo schermo. In questo modo lo scrolling diminuirebbe sensibilmente, portando le persone ad interessarsi a qualcosa di costruttivo, creativo e genuino.

BuzzFeed pensa al social rivoluzionario: ecco come vuole battere Facebook, Instagram e TikTok

Uno degli aspetti più criticati dei social media è il modo in cui gli algoritmi spingono contenuti sempre più estremi o provocatori per tenere incollati gli utenti. BuzzFeed vuole rompere questo schema con una piattaforma che privilegia la spontaneità e il divertimento, senza la necessità di fare leva su rabbia o ansia per generare interazioni.

I social in generale si basano sull’AI che infatti seleziona i contenuti da mostrare in base al lavoro di alcuni algoritmi. È proprio in questo modo che, secondo il CEO di BuzzFeed, Jonah Peretti, si concretizza il rischio di finire in una bolla digitale fatta di contenuti che vanno solo a confermare le idee degli utenti e a rafforzarle, senza offrire loro un diverso punto di vista che possa arricchirli. L’obiettivo di questa nuova piattaforma social di cui si parla è quello di garantire trasparenza e umanità, con la selezione dei contenuti che avverrebbe tramite strumenti tecnologici meno invasivi e con persone reali a selezionarli.

Chiaramente almeno per il momento si tratta solo di un progetto e non sarebbe la prima volta che si sente parlare di qualcosa in grado di fronteggiare veri colossi del mondo dei social. Allo stesso tempo è interessante notare come una piattaforma potrebbe stravolgere il loop nel quale gli utenti sono piombati nel loro rapporto con il digitale.