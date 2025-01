Instagram vuole gli utenti di TikTok ma c'è il rischio privacy, ecco perché

Ora che TikTok è praticamente chiuso negli USA, gli squali cercano di cannibalizzare gli utenti che sono in cerca di divertimento durante il loro tempo libero. A tal proposito, Instagram sta provando a conquistare nuovi utenti provenienti proprio dal social cinese utilizzando una funzione che però lascia sorgere qualche dubbio sulla privacy.

Una funzione per stimolare le interazioni su Instagram

È stato pubblicato un video ufficiale dal numero uno di Instagram, Adam Mosseri, il quale ha parlato di una nuova introduzione. Gli utenti infatti potranno ben presto apprezzare un feed tutto nuovo, con i Reel che i propri amici hanno commentato o semplicemente a cui hanno messo “like”. È proprio così che Instagram vuole aumentare le interazioni tra gli utenti che, una volta notato ad esempio un like di un amico ad un reel specifico, potrebbero essere spinti a contattarlo per discuterne.

Questa funzione, però, espone il proprio storico di attività in modo più aperto. Se da un lato può favorire una maggiore connessione tra gli utenti, dall’altro rischia di invadere la loro sfera privata.

Molti utenti apprezzano la possibilità di guardare contenuti in privato senza condividerli con il mondo intero. La nuova funzione, che Meta ha deciso di testare inizialmente in alcune regioni, potrebbe rappresentare un passo indietro per chi valorizza la riservatezza. Fortunatamente, sembra probabile che il feed dedicato sia opzionale, permettendo agli utenti di disattivarlo, un approccio che Instagram ha adottato in passato per funzionalità simili.

La competizione con RedNote e la migrazione degli utenti

Con TikTok che al momento non funziona più negli Stati Uniti, piattaforme come Instagram si stanno muovendo rapidamente per attirare nuovi utenti. Tuttavia, molti ex utenti di TikTok stanno optando per RedNote, un’app cinese che sta registrando un forte incremento di download.

RedNote, al contrario di Instagram, sta valutando di limitare l’accesso agli utenti internazionali, separandoli da quelli cinesi, per mantenere il controllo sul tipo di contenuti visibili all’interno della piattaforma.